Жителей ФРГ предупредили об угрозе дефицита питьевой воды

Федеральным землям Германии Берлину, Бранденбургу и Саксонии во время засушливых месяцев грозит дефицит питьевой воды. Об этом 12 июня сообщается на сайте Федерального управления по защите окружающей среды (UBA).

Нехватка ресурса произойдет при условии закрытия угольных шахт из-за прекращения добычи угля, если по этой причине в реку Шпрее будет закачиваться значительно меньше грунтовых вод.

«В Берлине и Бранденбурге при наихудшем сценарии может возникнуть дефицит воды, если не будет предпринято решительных мер. Земли Бранденбург, Берлин и Саксония сталкиваются с соответствующими проблемами. Вы должны быстро решить эту проблему вместе с управлением водными ресурсами», — заявил президент UBA Дирк Месснер.

По мнению агентства, причиной дефицита в будущем может стать прекращение добычи угля в Лужицком буроугольном бассейне в 2030 году. На такой мере настаивает партия «Зеленых».

«С начала добычи бурого угля в XIX веке около 58 млрд кубометров подземных вод — больше, чем объем Боденского озера, — было добыто <...> и сброшено в реку Шпрее», — отмечается в заявлении.

Согласно исследованию, в жаркие летние месяцы количество воды, поступающей в Шпрею из откачанных грунтовых вод, может увеличиться до 75%.

По мнению специалистов, решением проблемы может стать ремонт и модернизация водохранилищ, чтобы их можно было использовать на полную мощность. В управлении предлагают также использовать существующие озера в качестве резервуаров для воды.

«UBA рекомендует разработать межстрановой генеральный план управления водными ресурсами региона. Пострадавшие федеральные земли Саксония, Бранденбург и Берлин должны совместно и незамедлительно разработать перспективные концепции водопользования на период после отказа от угля. Это включает в себя различные группы пользователей, такие как промышленность, сельское хозяйство, туризм и водоснабжение», — призывает ведомство.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков 19 мая подчеркнул, что засушливое лето в 2021 и 2022 годах в Европе привело к проблемам в гидроэнергетике. По его словам, в этом году возможно повторение подобного сценария, поскольку зима оказалась малоснежной. Это ставит под вопрос наполнение водохранилищ и выработку энергии гидроэлектростанциями.

Аналитик ФГ «Финам» 13 мая Сергей Кауфман в беседе с агентством «РИА Новости» подчеркнул, что в случае жаркой погоды летом и раннего начала отопительного сезона в Европе возможен возврат цен на газ в диапазон $600–800 за 1 тыс. куб. м. Он не исключил, что если погода будет благоприятной и не произойдут форс-мажоры на стороне предложения, то стоимость энергоресурса может находиться на уровне $200–300 за 1 тыс. куб. м.