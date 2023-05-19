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Аналитик описал худший сценарий для европейской энергетики

Аналитик Юшков допустил резкий рост цен на газ в Европе
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jochen Tack
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В Европе цены на газ могут резко вырасти в случае жаркого, засушливого лета и проблем в работе источников альтернативной энергии. Спрос и цены также могут вырасти в том случае, если компании станут массово закачивать газ в хранилища. Об этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил в пятницу, 19 мая.

«Сейчас фактически идет межсезонный период, когда газ для отопления уже не нужен, а сезон кондиционирования еще не начался. В последние два года мы наблюдали, что альтернативные источники энергии проседали, именно это и давало рост потребления газа и рост цен», — сказал Юшков в разговоре с Lenta.Ru.

Аналитик напомнил, что в 2021 и 2022 годах лето было достаточно засушливым, что привело к проблемам в гидроэнергетике. В этом году возможно повторение подобного сценария, поскольку зима оказалась малоснежной. Это ставит под вопрос наполнение водохранилищ и выработку энергии гидроэлектростанциями.

Юшков отметил, что в прошлые годы даже атомные станции плохо работали: водохранилища пересыхали и нечем было охлаждать энергоблоки. Либо вода была для этого слишком теплой.

Кроме этого, проблемы возникали даже с углем: его было сложно транспортировать из-за обмелевших рек. Это привело к подорожанию газа в августе 2022 года, когда цены доходили до $2 тыс. за кубометр.

Он допустил, что в этом году тоже стоит ожидать летней коррекции по ценам.

«Компании сейчас мало закачивают в хранилища, ожидая, что газ подешевеет еще сильнее. Если они затянут с закачкой, а потом резко начнут закупать энергоноситель, то в сумме с другими факторами это может дать резкий скачок цен», — заключил аналитик.

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Накануне финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил «Известиям» с чем связано падение биржевых цен на газ в Европе, когда они опустились в ходе торгов 18 мая до $347 за 1 тыс. куб. м впервые с июня 2021 года.

Прогнозируя цены на конец мая — начало июня, эксперт предположил, что из-за низкого спроса на газ стоимость может упасть до $300 за 1 тыс. куб. м. После этого следует ожидать умеренного восстановления цен в районе $400 за 1 тыс. куб. м, считает аналитик.

Ранее, 13 мая, аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман в беседе с агентством «РИА Новости» выразил мнение, что в случае жаркой погоды летом и раннего начала отопительного сезона в Европе возможен возврат цен на газ в диапазон $600–800 за 1 тыс. куб. м. Он также не исключил, что, если погода будет благоприятной и не произойдут форс-мажоры на стороне предложения, то стоимость энергоресурса может находиться на уровне $200–300 за 1 тыс. куб. м.

3 мая сообщалось, что глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в интервью «Известиям» предположил, что цены на газ могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.

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