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В ГД назвали грубейшим нарушением передачу Киеву снарядов с обедненным ураном

Водолацкий: передавая Киеву снаряды с обедненным ураном, США рискуют мирным населением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия должна запросить заседание Совета Безопасности ООН из-за информации о том, что Белый дом намерен предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Об этом 13 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что администрация президента США Джо Байдена согласилась на передачу снарядов Киеву после нескольких недель внутренних дебатов о том, какими боеприпасами оснастить танки Abrams, которые Вашингтон передает Киеву.

По словам Водолацкого, применение снарядов с обедненным ураном — грубейшее нарушение всех международных правил, потому что это грозит заражением территории и проблемами со здоровьем граждан, которые будут проживать в зоне применения данных снарядов.

«Я считаю, что здесь постпред РФ при ООН Василий Небензя должен в срочном порядке требовать созывать Совет Безопасности для того, чтобы еще раз попытаться тем западным не здравомыслящим политикам открыть глаза на подходящие процессы о том, что применение данных снарядов — это не только угроза населению, но и распространение всех этих элементов ядерных, которые будут проникать и в почву, и в воду, и это заражение будет пагубно влиять именно на мирное население», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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Парламентарий добавил, что Запад хочет превратить Украину в полигон для испытания разного вида вооружений.

О поставке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, 25 апреля сообщил британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи. Тогда он указал, что вся предоставленная Британией военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины, а британское минобороны не следит за тем, где и как они используются.

Позднее заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сообщил, что ООН обеспокоена передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, указала, что применение таких снарядов будет иметь масштабные последствия для всего мира. Как подчеркнула дипломат, опасность заключается в том, что в результате удара боеприпаса с обедненным ураном образуется подвижное горячее облако мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий, включая онкологические заболевания.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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