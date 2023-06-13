СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины утром 13 июня прогремели новые взрывы, передает местное издание «Зеркало недели».

Согласно предварительным данным, там могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО). Дополнительная информация не уточняется, пишет «Газета.Ru».

О взрывах в Днепропетровской области сообщалось также ночью в этот день. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в этом регионе и Черкасской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Одесской областях.

В Минобороны России на данный момент информацию о взрывах не прокомментировали.

В этот день также сообщалось о взрывах в Киеве, Кривом Роге и Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в Кропивницком и Тернопольской области. Помимо этого, в 03:54 стало известно об объявлении воздушной тревоги на территории всей Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.