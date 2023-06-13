Реклама
Прямой эфир
Армия
Источник сообщил о выходе крейсера «Адмирал Нахимов» на испытания в сентябре
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Мир
Вучич выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине из-за контрнаступления ВСУ
Мир
Антонов указал на отвечающие интересам РФ конструктивные отношения со всеми странами
Общество
В Гидрометцентре заявили о потеплении до 28 градусов в Москве на этой неделе
Экономика
Курс рубля в 2023 году будет меняться по формуле «75–60–90»
Авто
Беспилотные грузовики запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня
Мир
HS подтвердила потерю ВСУ трех из шести переданных Финляндией Leopard 2R
Мир
В Афинах из нумизматического магазина украли ценности на €1,5 млн
Экономика
В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков
Общество
Синоптики пообещали до 23 градусов тепла в Москве 13 июня
Туризм
Стоимость отдыха в Турции за год выросла на 30%

Эксперт оценил сроки зарабатывания москвичом на квартиру площадью 60 кв. м

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Льготная ипотека поддерживает и россиян, которые могут улучшить свои жилищные условия, и экономику — через строительную отрасль. Но у программы есть и обратная сторона — удорожание квартир. Когда начали выдавать льготную ипотеку, средний срок кредита был менее 20 лет, а сейчас он почти 25 лет, сообщил в интервью «Известиям» гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

Здоровый ажиотаж: кому достанется льготная ипотека
Почему Центробанк настаивает на сворачивании популярной программы по покупке жилья

«Три года назад начали выдавать льготную ипотеку, и чтобы купить квартиру площадью 60 кв. м. в Москве, в среднем нужно было работать девять лет для объекта на вторичном рынке и 11 лет — на первичном рынке. Сейчас для такой покупки потребуется 12 и 15 лет, соответственно», — оценил он.

По словам Михаила Сухова, рынок льготной ипотеки можно сравнить с локомотивом, который едет на угле. Уголь — это льготная ипотека: чем больше бросают в топку, тем быстрее паровоз едет.

Но топливо при излишнем использовании может взорвать котел, пояснил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023