Эксперт оценил сроки зарабатывания москвичом на квартиру площадью 60 кв. м

Льготная ипотека поддерживает и россиян, которые могут улучшить свои жилищные условия, и экономику — через строительную отрасль. Но у программы есть и обратная сторона — удорожание квартир. Когда начали выдавать льготную ипотеку, средний срок кредита был менее 20 лет, а сейчас он почти 25 лет, сообщил в интервью «Известиям» гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

«Три года назад начали выдавать льготную ипотеку, и чтобы купить квартиру площадью 60 кв. м. в Москве, в среднем нужно было работать девять лет для объекта на вторичном рынке и 11 лет — на первичном рынке. Сейчас для такой покупки потребуется 12 и 15 лет, соответственно», — оценил он.

По словам Михаила Сухова, рынок льготной ипотеки можно сравнить с локомотивом, который едет на угле. Уголь — это льготная ипотека: чем больше бросают в топку, тем быстрее паровоз едет.

Но топливо при излишнем использовании может взорвать котел, пояснил эксперт.

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