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В Гидрометцентре заявили о потеплении до 28 градусов в Москве на этой неделе
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В Гидрометцентре заявили о потеплении до 28 градусов в Москве на этой неделе

Синоптик Вильфанд: в Москве на этой неделе ожидается потепление до 28 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве со среды начнется потепление, которое может достичь +28 градусов. Об этом во вторник, 13 июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Со вторника начинается решительное наступление лета — дневные температуры будут уже +21…+23 градуса. 14-го числа воздух ночью будет прогреваться до +8…+13 градусов, а днем — до +24…+26 градусов. 15 июня уже будет до +26…+27 градусов», — приводит его слова ТАСС.

По словам Вильфанда, теплая погода сохранится в Московском регионе до конца недели и в некоторые дни температура может превысить отметку в +28 градусов. Кроме того, благодаря потеплению вода в реках и озерах столицы к выходным прогреется до +20 градусов.

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Ранее, 9 июня, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что купальный сезон в столице откроется в следующие выходные, 17 и 18 июня, когда температура воздуха поднимется до +28 градусов.

7 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето 2023 года в столице будет «раскачиваться» практически весь июнь, купальный сезон будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле.

В начале месяца синоптики рассказали, что июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.

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