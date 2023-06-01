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Синоптики рассказали о погоде в Москве в июне

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Июнь в Москве будет нежарким и засушливым, сообщают синоптики. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%. Ожидается, что первая декада июня будет на несколько градусов ниже нормы, передает телеканал «Известия». Средняя температура днем составит +17...+20 °С. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» считает, что начало купального сезона придется отложить на неопределенное время.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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