В Алтайском крае спасли раненного медвежонка

В Алтайском крае спасли двухмесячного медвежонка, который не мог передвигаться самостоятельно из-за травмы лапы, о чем сообщила в понедельник, 12 июня, глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что раненное животное обнаружили инспекторы по охотничьему надзору Алтайского края. Без родителей медвежонок мог погибнуть, поэтому было принято решение изъять его из дикой природы. Росприроднадзор оперативно подключился к спасению животного, и его передали на лечение в общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег».

После осмотра специалисты установили, что травма лапы несерьезная, однако без помощи людей медвежонок обойтись не сможет. Его переведут в Алтайский государственный заповедник для реабилитации, а когда он подрастет — отпустят на волю.

25 апреля автомобилисты спасли одинокого трехмесячного медвежонка на трассе под Новосибирском. Его передали в руки главы местного отделения «Всероссийского общества охраны природы» Дмитрия Шахова.