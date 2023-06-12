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Белый дом сообщил о намерении направить Украине дополнительные пакеты военной помощи

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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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Украине в ближайшее время будут направлены новые пакеты помощи от Соединенных Штатов, заявил 12 июня на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я думаю, что очень скоро вы увидите дополнительные пакеты [военной] помощи от Соединенных Штатов», — сказал Кирби.

Вместе с тем он добавил, что Вашингтон направит Киеву то оружие, в котором он нуждается.

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9 июня США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. Он будет включать в себя ПВО и боеприпасы.

За день до этого американский президент Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он отметил, что США будут оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле 2022 года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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