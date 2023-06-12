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CNN сообщила о потере Украиной 16 американских БМП Bradley
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CNN сообщила о потере Украиной 16 американских БМП Bradley

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Фото: Global Look Press/Nicolas Armer
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За несколько дней украинская армия смогла потерять 16 боевых машин пехоты Bradley, передает телеканал CNN 12 июня.

Согласно материалу, количество уничтоженных БМП составляет 15% от общего количества техники данной модели, переданной Киеву. Эта машина используется преимущественно для перевозки личного состава в бой, обеспечивает огневую поддержку.

Вместе с тем аналитик оборонной промышленности и экс-офицер британской армии Николас Драммонд отмечал, что такие потери для украинской стороны вполне ожидаемы.

«Необходимый, но дорогостоящий подход. Я бы хотел, чтобы использование бронетехники сопровождалось большим количеством артиллерийского огня и боевых самолетов. Невозможно приготовить омлет, не разбив несколько яиц», — отметил он.

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9 июня президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

До этого, 8 июня, телеканал CNN указал, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и тяжелой технике за последние несколько дней. Украинские боевики столкнулись с более сильным сопротивлением со стороны российских войск, чем ожидалось ранее.

Также агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что ВСУ на этой неделе потеряли значительное количество техники во время наступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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