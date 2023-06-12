Наследство Сильвио Берлускони оценили в €4 млрд

Наследство бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони составляет €4 млрд, сообщает газета Corriere della Sera 12 июня.

В публикации говорится о том, что самому Берлускони принадлежит 61% акций медиагруппы Fininvest, остальным владеют его пятеро детей. Президентом компании Fininvest является дочь Берлускони Марина.

У итальянского экс-премьера свыше десятка вилл по всей Италии, квартиры в Риме и Милане и иные объекты недвижимости. Corriere della Sera отмечает, что на него зарегистрированы шестилетняя Audi A17 и три судна: яхта Magnum 70 1990 года выпуска Sweet Dragon, «Сан-Маурицио» 1977 года и парусник 1965 года Principessa Vai Via. Помимо этого итальянец был владельцем футбольного клуба Monza, который выступает в серии А.

Берлускони будет похоронен 14 июня в Милане. В этот день в Италии объявят общенациональный траур. Будут приспущены флаги на всех госучреждениях, посольствах и консульствах республики.

Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице «Сан-Раффаэле» на 87-м году жизни. Возле медицинского учреждения, где лежал политик, собрались десятки сограждан. Гроб с телом перевезли на виллу экс-премьера Италии в Аркоре.

Берлускони внезапно госпитализировали и поместили в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у него диагностировали лейкемию.