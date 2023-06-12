Опубликованы кадры гибели российского туриста в Стамбуле

В Сети 12 июня опубликованы кадры конфликта, в котором четверо вымогателей зарезали российского туриста в центре Стамбула.

На кадрах мужчина после полученных ранений держится за область груди. Затем он теряет равновесие и падает без сознания. Мужчина скончался в больнице.

По установленной информации, туристом оказался Вячеслав Н. — он вступил в драку со злоумышленниками, которые пытались отобрать у него телефон. Удары вымогатели нанесли мужчине в область сердца.

Как уточнили в правоохранительных органах Стамбула, в настоящий момент задержаны два преступника, поиски непосредственно ударившего туриста ножом продолжаются.