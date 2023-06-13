Черная серия «пантер»: «Вегас» приблизился к Кубку Стэнли

Третий матч финальной серии Кубка Стэнли принес невероятный сюжет: «Флорида» отыгралась с 1:2, сравняла счет и вытащила встречу. «Пантерз» сохранили интригу в финале, за что их можно только благодарить. Вряд ли кто-то хотел 4-0 в решающей битве. Правда, четвертый матч, прошедший 11 июня, вновь подтвердил, что «Вегас» — фаворит Кубка Стэнли. Подопечные Брюса Кэссиди довольно уверенно выиграли на выезде и находятся в шаге от исторической победы. Пока «Флориде» не помогает даже магия Сергея Бобровского.

Чудо перед сиреной

Не следовало ждать, что «Вегас» в одном темпе и на запредельной концентрации проведет весь финал Кубка Стэнли. Третий матч 9 июня начался благоприятно для «Флориды». Шайба Брендона Монтура вытекала из незначительного преимущества «Пантерз». Однако концовкой периода «Флорида» смазала хорошее начало и создала проблемы сама себе. Необязательное удаление в чужой зоне Энтони Дюклера привело к большинству «Голден Найтс» в формате 4х3. «Рыцари» воспользовались подарком: настырный Марк Стоун по-царски сыграл на пятаке и переправил шайбу за ленточку. Первый период запомнился еще и жестким силовым приемом против Мэттью Ткачука.

Лидер «Пантерз» даже отправился на обследование в раздевалку, но избежал серьезных проблем, вернувшись во втором периоде. Трибуны FLA Live Arena восторженно встретили возвращение Мэттью на лед, но выход лучшего бомбардира не помог «Флориде» преобразиться. «Вегас» не стал раскачиваться, как в первом отрезке, и проверял бдительность Бобровского опасными бросками с разных позиций. К середине периода команды обменялись попытками в большинстве, и игра сбилась на встречный хоккей. Но «Пантерз» продолжили заниматься вредительством и привозили глупые удаления.

Александр Барков на чужом пятаке зачем-то клюшкой проверил мышцы спины Зака Уайтклауда, за что получил справедливые две минуты. «Вегасу» хватило 46 секунд, чтобы реализовать второе большинство в матче. Джонатан Маршессо забивает в каждой игре финала Кубка Стэнли и сладко мстит бывшему клубу за то, что «Пантерз» не защитили канадца на драфте расширения-2017. Бобровскому пришлось отдуваться за партнеров по полной программе. В конце второго периода привозом отметился Сэм Беннетт, подаривший шайбу Чендлеру Стивенсону на синей линии. Голкипер потушил пожар в обороне, отразил два броска канадца и сохранил минимальное отставание в счете.

В третьем периоде «Вегас» оборонялся всё так же плотно и минимизировал свободное пространство в зоне Хилла. «Голден Найтс» опережали хозяев на нейтральных шайбах, а прямые броски издали не доставляли вратарю проблем.

Факт, описывающий безнадежность «Пантерз»: получив большинство в середине третьего периода, хозяева не создали ни одного опасного момента. Только два неопасных броска за две минуты. Вот только ближе к концовке отрезка «Вегас» ослабил хватку. Спас «Флориду» за две минуты до сирены Ткачук, который протолкнул шайбу с пятака, когда Бобровский сменился на шестого полевого.

Овертайм «Пантерз» начали в меньшинстве. На последних секундах основного времени две минуты выписали Густаву Форслингу, но «Флорида» выстояла. А в равных составах Картер Верхэге взорвал трибуны и оформил героический камбэк. «Пантерз» в плей-офф не проигрывают в овертаймах.

В одной победе от мечты

«Рыцари» отдали победный матч и получили 2-1 в серии вместо комфортных 3-0.

Но с самого начала четвертого матча «Вегас» решил показать, что это было недоразумение. Уже на первой минуте Уайтклауд вывел на бросок Чендлера Стивенсона, который забил девятый гол в этом плей-офф. А вскоре Стивенсон еще раз наказал соперника. После третьего гола победа «Вегаса» казалась делом решенным, но «Флорида» продолжала бороться. В конце второго периода Монтур отыграл одну шайбу. А в начале третьего периода свой первый гол в финале забил Александр Барков.

Сергей Бобровский спасал свою команду очень часто, но помочь забить он не мог. «Вегас» выиграл в третий раз в финале. Четвертый матч финальной серии стал для «Вегаса» не только победным, но и почти образцово-показательным в плане дисциплины. Подопечные Кэссиди здорово оборонялись и практически не давали судьям поводов оставить их в меньшинстве.

«Мы уже были в таком положении, — напомнил пресс-службе «Флориды» Сергей Бобровский. — Всё сводится к тому, что нужно идти момент за моментом, период за периодом».

В первом раунде Кубка Стэнли «Флорида» уже проигрывала со счетом 1-3 в серии с «Бостоном», но смогла победить со счетом 4-3. Правда, игроки «Вегаса» не настроены на повторение истории.

«Следующая игра будет отличаться от других, в ней будет гораздо больше эмоций, — рассказал пресс-службе НХЛ нападающий «Вегаса» Чендлер Стивенсон. — Все знают, что там будет. Хоккеисты «Флориды» выложатся на 200%, чтобы продлить серию. Самое главное — сохранять концентрацию смена за сменой. Это всё клише, но я чувствую себя уверенно. Мы в одной победе от мечты многих парней в нашей раздевалке».

Для любой из команд, вышедших в финал, Кубок Стэнли станет первым в истории. «Флорида» добиралась до решающей серии лишь раз, 27 лет назад, но тогда без шансов проиграла «Детройту» (0-4). «Вегас» вообще существует всего шесть лет, при этом у команды уже был один финал, но пять лет назад победу праздновал «Вашингтон» Александра Овечкина.

— «Вегас» одержал очень важную победу в четвертом матче, — отметил в разговоре с «Известиями» олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. — «Флорида» была на моральном подъеме после победы в овертайме и очень хотела сравнять счет при своих болельщиках. Но «Вегас» победил с запасом, полностью переиграв хозяев. Теперь у них есть прекрасный шанс завершить серию дома. Однако если в пятой встрече команда Бобровского сможет выиграть, то вполне вероятно, что болельщики могут увидеть и семь матчей в финале.

Пятая игра Кубка Стэнли пройдет в ночь на 14 июня (начало в 03:00 мск).