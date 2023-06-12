Похороны Берлускони состоятся 14 июня в Кафедральном соборе Милана

Церемония похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони состоится 14 июня в Кафедральном соборе Милана. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Миланскую епархию.

Как передает агентство, на церемонии будет присутствовать президент Италии Серджо Маттарелла.

Гроб с телом Берлускони будет перевезен на его виллу в Аркоре, где в понедельник начнется прощание с политиком.

Итальянский экс-премьер умер 12 июня в миланской больнице Сан-Раффаэле в возрасте 86 лет. К больнице, где лежал политик, пришли десятки сограждан.

Соболезнования семье погибшего выразил президент Владимир Путин. По его словам, Берлускони «внес неоценимый личный вклад» в развитие партнерских связей между РФ и Италией.

Берлускони был внезапно госпитализирован и помещен в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у бывшего премьер-министра диагностировали лейкемию.

Бывший итальянский премьер родился в Милане 29 сентября 1936 года. В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. Политической деятельностью Берлускони начал заниматься в возрасте 57 лет. Четыре раза он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.