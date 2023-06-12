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Международная федерация скалолазания допустила россиян до турниров с 2024 года
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Международная федерация скалолазания допустила россиян до турниров с 2024 года

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) приняла решение допустить россиян и белорусов до соревнований начиная с 2024 года, говорится в релизе от 12 июня.

Известно, что спортсмены из России и Белоруссии будут выступать в качестве нейтральных спортсменов. Они должны получить лицензии нейтральных атлетов в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC.

«Решение Исполнительного совета IFSC было основано на рекомендациях Целевой группы, представленных 7 июня, после подтверждения поддержки украинских спортсменов и принципов разделения спорта и политики, а также того, что все спортсмены могут участвовать в соревнованиях», — отмечается в сообщении.

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31 мая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международные спортивные федерации доказали, что рекомендации МОК по допуску россиян на соревнования выполнимы.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

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