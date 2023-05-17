Свежевыжатый МОК: ЕС снова угрожает Баху из-за России

Европейский олимпийский комитет (EOК) 16 мая подтвердил запрет на выступления российских и белорусских спортсменов на Европейских играх, которые пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля. «Они не смогут выступать в Кракове ни в каком качестве. До начала соревнований осталось менее 40 дней, и это точно не изменится», — говорится в заявлении ЕОК. Параллельно министры спорта ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь выразили «несогласие с участием российских и белорусских спортсменов в крупных международных спортивных мероприятиях». Политическое давление на олимпийское сообщество со стороны наших оппонентов не ослабевает, и очевидно, что кульминацией этой кампании станет вопрос об участии атлетов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024, который предстоит решить будущим летом.

Права человека?

Надежда на то, что россияне все-таки смогут попасть на Европейские игры, появилась после того, как ряд наших боксеров получили приглашение в отбор на Игры в Париже. А соревнования в Кракове как раз часть этой квалификации. Однако польские политики с самого начала заявляли, что не признают рекомендаций МОК об ослаблении политических санкций и не станут допускать спортсменов из России и Белоруссии на свою территорию ни под каким видом.

— Польша может что-то требовать у кого угодно, только не у России, — сказала «Известиям» депутат Государственной думы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. — Они свой поганый характер уже устали показывать. Пускай сидят и требуют что-то сами у себя и у прибалтийских стран.

В отношении к Европейским играм принятое решение звучит особенно цинично, поскольку именно наша страна в свое время была одним из самых активных учредителей этих соревнований, а белорусы вообще спасли проект, приняв вторые Игры в тот момент, когда они находились на грани краха. Но удивляться нечему. Мы постепенно привыкаем к ситуациям, когда политические резоны в спорте оказываются сильнее не только трезвого расчета, но и прежних олимпийских идеалов. Вот и сейчас министры спорта ЕС умудрились сделать дискриминационные заявления в отношении россиян по итогам саммита на тему «Соблюдение прав человека на международных спортивных мероприятиях».

— Международный олимпийский комитет рискует утратить доверие, если не прислушается к нашему мнению о том, что ни один российский спортсмен в любом статусе не должен участвовать в Олимпийских играх, — заявил Якоб Форссмед, министр спорта Швеции, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Отдельно было отмечено: речи о бойкоте Парижа-2024 пока не идет. Но делегация Литвы убеждала собравшихся, что международные федерации, разрешившие выступления россиян под нейтральным флагом, «игнорируют права украинских спортсменов». Министр спорта Ирландии Томас Бирн выразил обеспокоенность тем, что Россия и Белоруссия используют спорт для «продвижения своей идеологии». «Мы призываем всех спортсменов подписать совместные обращения против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях и направить эти декларации в МОК, а также активнее выражать свою позицию на спортивных форумах и ассамблеях».

На грани краха

Федерация фигурного катания Украины выполнила рекомендацию ЕС в тот же день. Ее председатель Анна Хныченкова (в прошлом, кстати, выступавшая за Венгрию) призвала Международный союз конькобежцев (ISU) продлить полный запрет на выступления российских фигуристов «в любом статусе или любой форме». Хныченкова считает, что многие из ее коллег в России выражали поддержку СВО, чем «навредили не только украинцам, но и атлетам всего мира».

Кроме того, украинская спортсменка неведомым образом связала вопрос о политических санкциях с «делом Камилы Валиевой». Впрочем, все вопросы о допуске россиян ISU навряд ли обсудит раньше сентября.

Еще одним фактором давления на олимпийское сообщество стала публикация результатов опроса комитета спортсменов НОК Норвегии.

Согласно этому документу, 70% атлетов из этой скандинавской страны считают, что процесс ослабления политических санкций, начатый МОК, стал преждевременным. Видеть россиян на соревнованиях в нейтральном статусе согласны только 22% опрошенных, а 37% считают, что бан должен оставаться тотальным.

При этом легитимность подобного анкетирования в принципе вызывает сомнения. Спорт высших достижений не предполагает для спортсменов выбора, с представителями каких стран соревноваться, а с какими — нет. В этом, собственно, и смысл выявления сильнейших в ходе международных турниров.

Не реагируя на бойкоты стартов со стороны западных стран и не пресекая опасные дискуссии, МОК ставит весь мировой спорт на грань краха, ведь очевидно, что тотальный бан в современном мире невозможен. Вместо Европейского форума в Польше многие российские спортсмены будущим летом отправятся на Азиатские игры в Китай. Те наши атлеты, кого не допустят до Олимпиады-2024, видимо, получат возможность стартовать на Играх БРИКС. И таких вариантов масса. Конечно, можно с ностальгией вспоминать о тех временах, когда на чемпионатах мира и Олимпиадах действительно выступали все сильнейшие. Однако раскол большого спорта становится все сильнее, и Томас Бах, похоже, просто не в состоянии остановить этот процесс.