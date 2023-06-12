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Финансовый эксперт назвал ожидаемым прогнозируемый крах региональных банков в США

Финансовый эксперт Родин: крах региональных банков в США предсказуем
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Фото: Global Look Press/Bernhard Claßen
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По прогнозам финансовых аналитиков, в ближайшее время ряду региональных банков в Соединенных Штатах грозит крах, о чем в понедельник, 12 июня, написало агентство Bloomberg. Финансовый эксперт Алексей Родин в беседе с «Известиями» рассказал о ситуации в американской банковской сфере.

По словам эксперта, прогнозируют крах региональных банков США неспроста. Он указал на то, что высокая ключевая ставка Федеральной резервной системы (ФРС), составляющая на данный момент 5,25%, подняла стоимость кредитов в сфере недвижимости.

При этом, отметил Родин, большинство объектов недвижимости приобретается в кредит, и в настоящее время общая кредитная задолженность, которую необходимо погасить в этом году, составляет около $1,5 трлн.

«Кредитная нагрузка повысилась, и многие компании — владельцы недвижимости находятся на грани дефолта, так как цены за квадратный метр будут теперь падать. Они могут падать до 40%, по оценкам аналитиков», — заметил эксперт.

На фоне этого региональные банки, у которых денег и влияния меньше, чем у федеральных, первыми попадают под удар. По его словам, в этих условиях какие-то банки не без помощи правительства США будут поглощены гигантами, а какие-то просто перестанут существовать.

«Это, вероятно, запустит цепную реакцию, которая в свою очередь приведет к рецессии», — отметил Родин.

При этом он напомнил, что крупные проблемы в американской банковской сфере начались еще в марте, поэтому возможное банкротство региональных банков в США является достаточно ожидаемым.

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Ранее в этот день Bloomberg со ссылкой на финансовых аналитиков спрогнозировало трудности у американских региональных банков. Отмечалось, что из-за высокой процентной ставки по кредитам на недвижимость американские банки стали гораздо более уязвимыми к снижению цен на коммерческую недвижимость.

В конце мая партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов в беседе с «Известиями» высказал мнение, что на вероятность банкротства региональных банков в США будет влиять прежде всего политика Федеральной резервной системы (ФРС) в части изменения процентных ставок. В случае если пик повышения ставок уже пройден, у ФРС будет больше времени для реагирования на проблемы в банковской системе, объяснил эксперт.

В том же месяце американский инвестор Джим Роджерс спрогнозировал крах банков в США, Европе, Японии на фоне предстоящей рецессии.

Крупные проблемы в банковском секторе США начались в начале весны этого года, когда 10 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley. 12 марта был закрыт Signature Bank. 13 марта американский президент Джо Байден попытался убедить граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. 16 апреля министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила, что меры, принятые американскими властями в ответ на банкротство Silicon Valley Bank (SVB), снизили отток средств из банковской системы и стабилизировали ситуацию.

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