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Аналитики предрекли крах ряда банков в США из-за больших долгов по недвижимости

Bloomberg: по мнению экспертов ряд банков в США рухнет из-за больших долгов по коммерческой недвижимости
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Фото: ТАСС/EPA/CAROLINE BREHMAN
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После банкротства в США ряда крупных инвестиционных банков в ближайшее время ожидаются трудности и у региональных банков. На это указало в понедельник, 12 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на финансовых аналитиков.

По мнению экспертов, такое развитие событий связано с серьезной кредитной задолженностью по объектам коммерческой недвижимости в стране на общую сумму $1,5 трлн. Авторы статьи отметили, что на этом фоне цена на офисную и торговую недвижимость в стране может в ближайшее время снизиться на 40%.

«Источником проблем для отрасли будет коммерческая недвижимость, область, в которой в последние годы небольшие и региональные банки стали играть более важную роль», — говорится в материале.

Отмечается, что наблюдающийся в последнее время в США рост процентных ставок сделал многие объекты недвижимости менее ценными.

«Американские банки стали гораздо более уязвимыми к снижению цен на коммерческую недвижимость», — заметил главный экономист Apollo Global Management Inc. Торстен Слок, слова которого приводятся в статье.

В заключении отмечается, что любые дальнейшие банкротства региональных американских банков еще больше затруднят доступ к кредитам для застройщиков и арендодателей.

Накачать банки: куда ФРС ведет американскую экономику
Случится ли «мягкая посадка» или неизбежна рецессия

В конце мая партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов в беседе с «Известиями» высказал мнение, что на вероятность банкротства региональных банков в США будет влиять прежде всего политика Федеральной резервной системы (ФРС) в части изменения процентных ставок. В случае, если пик повышения ставок уже пройден, у ФРС будет больше времени для реагирования на проблемы в банковской системе, объяснил эксперт.

По его словам, банковская паника возможна, однако, учитывая прошлый опыт по вливанию ФРС ликвидности в проблемные кредитные организации и их выкупу крупными участниками рынка, сложно представить, что регулятор пустит ситуацию на самотек.

Ранее в том же месяце американский инвестор Джим Роджерс спрогнозировал крах банков в США, Европе, Японии на фоне предстоящей рецессии.

Серьезные проблемы в банковском секторе США начались в начале весны этого года, когда 10 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley. 12 марта был закрыт Signature Bank. 13 марта американский президент Джо Байден попытался убедить граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. 16 апреля министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила, что меры, принятые американскими властями в ответ на банкротство Silicon Valley Bank (SVB), снизили отток средств из банковской системы и стабилизировали ситуацию.

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