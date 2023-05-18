Инвестор Роджерс спрогнозировал крах банков в США и других странах

В США, Европе и Японии может начаться обрушение банков на фоне предстоящей рецессии. Об этом в четверг, 18 мая, заявил американский инвестор Джим Роджерс.

«Больше банков рухнут, не только в США, но во многих странах. В Японии, Европе, много где. Вы увидите, как банки рушатся, именно поэтому следующая рецессия будет ужасная», — заявил он в интервью «РИА Новости».

По мнению инвестора, во время спада экономики обязательно находятся люди, которые совершают ошибки. Это, в свою очередь, влечет за собой всё больше крахов в банковской сфере. И меры, которые предпринимает государство, не приводят к улучшению ситуации.

«Как только банки начинают рушиться, правительство делает так, чтобы они объединялись. Смотрят, кто послабее, у кого есть проблемы, и проводят операции по слиянию, таким образом заминая ситуацию», — отметил Роджерс.

Он подчеркнул, что публичные заявления Вашингтона о предотвращении новых экономических провалов дают вкладчикам ложные представления о ситуации в банковской системе. Это приводит к тому, что люди совершают еще больше ошибок, и ситуация в целом ухудшается, причем не только в США.

3 мая российский российский хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный под псевдонимом Peter Severa, рассказал «Известиям», что кризис банковской системы в США в ближайшее время приведет к банкротству ряда региональных банков. По его словам, поглощение активов First Republic Bank конгломератом JPMorgan вызвало панику у акционеров, которые вкладывались в маленькие банки, что привело к колоссальному оттоку денег из них.

1 мая президент США Джо Байден заявил, что меры, принятые в отношении банка First Republic Bank, способны обеспечить безопасность банковской системы страны. Он призвал конгресс предоставить американским финансовым регуляторам средства для обеспечения подотчетности всех руководителей банков, а также усилить надзор за крупными и региональными банками.

26 апреля сообщалось, что акции First Republic Bank рухнули почти на четверть после того, как финансовое учреждение заявило о массовом оттоке депозитов. По словам директора Нила Холланда, этот процесс был спровоцирован банкротством Silicon Valley Bank.

Ранее, 16 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила, что меры, принятые американскими властями в ответ на банкротство Silicon Valley Bank (SVB), снизили отток средств из банковской системы и стабилизировали ситуацию. Она добавила, что пока не видит ничего драматичного, что бы могло повлиять на перспективы американской экономики.