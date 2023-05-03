Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ заявили об обратном эффекте санкций против РФ
Происшествия
Украинские боевики обстреляли натовскими снарядами село Сладкое в ДНР
Общество
Патрушев рассказал о попытках Запада приравнять идеологию фашизма к коммунизму
Происшествия
Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Краснодарского края
Общество
Три человека погибли в результате пожара в Балашихе
Общество
Прокуратура поставила на контроль расследование пожара в Балашихе
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
Общество
Экс-директор Дома моды назвал последние годы жизни Зайцева адом
Мир
США подтвердили обязательство помощи Филиппинам в случае нападения
Общество
В Крыму на месте нацлагеря «Картофельный городок» открыли мемориальный сквер
Экономика
В РФ хотят массово возводить арендные фермы
Культура
Актер Павел Прилучный в третий раз стал отцом
Общество
Синоптики спрогнозировали до 16 градусов тепла в Москве в среду
Сюжет:

Криптотрейдер спрогнозировал банкротство еще нескольких региональных банков в США

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Richard B. Levine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кризис банковской системы в США в ближайшее время приведет к банкротству ряда региональных банков. Об этом в среду, 3 мая, «Известиям» рассказал хакер и криптотрейдер Петр Левашов.

По его словам, поглощение активов First Republic Bank одним из крупнейших финансовых конгломератов JPMorgan вызвало панику у акционеров, которые вкладывались в маленькие банки, что привело к колоссальному оттоку денег из них.

«Региональные банки сейчас уже в очень плохом финансовом положении, их выдавливают из бизнеса, акционеры начинают волноваться и забирать свои деньгами. По сути, это отнимает кровь у тех, кто и так уже болеет», — пояснил эксперт.

Также он добавил, что вся происходящая кризисная ситуация — это коррупционная махинация владельцев крупных банков. Они планомерно уничтожают мелких игроков через схемы с политиками США. Таким же образом крупные банки воздействуют на криптовалюту, которая им вообще не нужна.

«Вся эта атака Америки на криптовалюту, нежелание принимать вменяемые законы, постоянные иски необоснованные — это все заказы тех же людей, которые заказали те же банки маленькие, региональные. Это просто бизнес. Вот с First Republic Bank это как раз совпало, он тоже был очень дружественный к криптовалютом. Все банки, которые обанкротились, были дружественны к криптовалютам. То есть очень удачно два заказа кто-то выполняет», — уверен Левашов.

Дальнейшее же повышение ключевой ставки в США будет ухудшать нынешнюю кризисную ситуацию и приведет к банкротству еще нескольких мелких банков. Однако для правительства Соединенных Штатов это единственное возможное решение. При этом ожидать какого-то глобального краха американской банковой системы не стоит.

«Есть основополагающие банки в Америке, и с ними ничего не случится, все бегут к ним. У них даже без помощи правительства на волне этой паники всё отлично, потому что люди счета переносят из региональных банков, чтобы бизнес не встал, если что-то там начнется. Будут еще банкротства, будет больше паники, ничего хорошего для экономики это тоже не дает, но и того, что Америка завтра развалится, тоже ждать не стоит. То есть будут финансовые потрясения, ситуация будет ухудшаться экономическая», — резюмировал эксперт.

Гибель первой республики: чем грозит новый крах крупного банка США
Проблемы в американской финансовой системе далеки от завершения

1 мая президент США Джо Байден заявил, что меры, принятые в отношении банка First Republic Bank, способны обеспечить безопасность банковской системы страны. Он призвал конгресс предоставить американским финансовым регуляторам средства для обеспечения подотчетности всех руководителей банков, а также усилить надзор за крупными и региональными банками.

26 апреля сообщалось, что акции First Republic Bank рухнули почти на четверть после того, как финансовое учреждение заявило о массовом оттоке депозитов. По словам директора Нил Холланд, этот процесс был спровоцирован банкротством Silicon Valley Bank (SVB).

Ранее, 16 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила, что меры, принятые американскими властями в ответ на банкротство SVB, снизили отток средств из банковской системы и стабилизировали ситуацию. Она добавила, что пока не видит ничего драматичного, что бы могло повлиять на перспективы американской экономики.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023