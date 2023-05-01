Байден рассказал о мерах для обеспечения безопасности банковской системы США

Меры, принятые в отношении банка First Republican Bank, способны обеспечить безопасность банковской системы США. Об этом заявил американский президент Джо Байден в понедельник, 1 мая, выступая на мероприятии для малого бизнеса.

«Регуляторы приняли меры, чтобы облегчить продажу First Republic Bank и гарантировать, что все вкладчики будут защищены, а налогоплательщики не окажутся на крючке. Эти действия призваны обеспечить безопасность банковской системы, что включает в себя защиту по всей стране малого бизнеса, которому необходимо выплачивать зарплату работникам», — приводит его слова CNN.

Джо Байден призвал конгресс предоставить американским финансовым регуляторам средства для обеспечения подотчетности всех руководителей банков, а также усилить надзор за крупными и региональными банками.

26 апреля акции First Republic Bank рухнули почти на четверть после того, как финансовое учреждение заявило о массовом оттоке депозитов. По словам директора Нил Холланд, этот процесс был спровоцирован банкротством Silicon Valley Bank (SVB).

Если в IV квартале 2022 года депозиты банка насчитывали $176,43 млрд, то теперь они сократились до $104,47 млрд, даже учитывая то, что кредитная организация получила дополнительную помощь в $30 млрд от Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Ранее, 16 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила, что меры, принятые американскими властями в ответ на банкротство SVB, снизили отток средств из банковской системы и стабилизировали ситуацию. Она добавила, что пока не видит ничего драматичного, что бы могло повлиять на перспективы американской экономики.