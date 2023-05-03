Гибель первой республики: чем грозит новый крах крупного банка США

Финансовый крах и поглощение банка First Republic стали одним из крупнейших подобных случаев за всю историю финансовой системы США. В рейтинге самых масштабных падений банков First Republic оперативно подвинул со второго места Silicon Valley Bank, обосновавшийся там всего месяц назад. Власти США утверждают, что на этом эпизоде банковские проблемы в Америке должны быть исчерпаны. Однако вопросы остаются: отток депозитов из банков по-прежнему находится на рекордном уровне, да и пузырь на рынке коммерческой недвижимости никуда не девался. О том, как будет развиваться банковский кризис в США и какие последствия за собой может повлечь — в материале «Известий».

Что представлял из себя First Republic

Банкир Джим Герберт основал банк в Сан-Франциско в 1985 году, планируя создать эксклюзивную кредитную организацию для богатых людей. Ядро его бизнес-модели заключалось том, что банк привлекал депозиты от состоятельных клиентов и им же выдавал кредиты на покупку элитной недвижимости. Эти займы отличались повышенной надёжностью, и хотя ставка по ним была достаточно низкой, она значительно превосходила ставки по вкладам. Как пишет The Wall Street Journal, в 2021 году банк в среднем взимал 3,03% годовых при том, что средняя ставка по депозитам составляла 0,12%. Были и более интересные варианты для особых клиентов. К примеру, Марк Цукерберг кредитовался там в 2012 году на $5,95 млн под всего-навсего 1,05%. Кроме того, кредитная организация была крайне «клиентоориентированной», предоставляя самые разнообразные услуги своим вкладчикам и заемщикам (вплоть до доставки наличной иностранной валюты по требованию на дом).

Система, основанная на этой марже, казалась надежной, как швейцарские часы. Банк, располагающийся по соседству с Кремниевой долиной, собрал все сливки с IT-бума 1990-2010-х, привлекая не только отдельных физических лиц, но целые компании вроде Google. Основатели технологических стартапов и топ-менеджеры интернет-корпораций активно занимали под низкий процент, предпочитая вкладывать свои живые деньги в растущий рынок. В некоторой степени это была полная противоположность «сабпраймовой» ипотеки, которая в своё время привела к финансовому кризису 2008 года. Даже более крупные банки вроде Bank of America пытались частично перейти на эту модель, размещая офисы в самых богатых районах городов страны.

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Что могло пойти не так? В условиях низких ставок в американской экономике всё работало отлично и даже периоды их роста банк пережил без проблем. Но в 2022 году ситуация изменилась кардинально. Быстрое увеличение ставки ФРС довело купонную доходность по госдолгу США до 4%. При таких процентах вкладчики очень быстро стали терять интерес к услугам First Republic. Но привлечение под более высокий процент стало обходиться банку намного дороже, а средства от «длинных» кредитов поступали медленно. Для закрытия бухгалтерских дыр пришлось это активы продавать, но их рыночная стоимость уже рушилась. А на фоне острых проблем в банковской системе, начавшихся с марта, клиенты начали забирать и деньги с вкладов — за несколько дней ушло почти $100 млрд, что практически лишило кредитную организацию средств для финансирования.

В середине позапрошлого месяца группа крупных банков решила положить на депозиты в First Republic около $30 млрд, чтобы выстроить своего рода защиту от распространения кризиса в банковской системе. Этого оказалось недостаточно: финансовые проблемы банка продолжали нарастать, а его акции за последние шесть недель рухнули почти в 100 раз. В минувший уикэнд Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) взяла банк под контроль, а утром в понедельник стало известно о продаже его банку JP Morgan.

В чём выгода покупателя

JP Morgan заплатил по сделке $10,6 млрд. Это довольно большая сумма, особенно если вспомнить, что рухнувший в марте Silicon Valley Bank ушёл всего за 1 доллар. Также JP Morgan должен выплатить около $25 млрд другим банкам, участвовавшим в спасении First Republic через размещение депозитов. Реструктуризация бизнеса будет стоить покупателю ещё $2 млрд. Но не всё так плохо: JP Morgan получает довольно крупный по объёмам бизнес, перспективы которого ещё не совсем потеряны. Самое же главное обстоятельство сделки — гарантии со стороны государства от возможных потерь по многим активам, принадлежавшим First Republic. Эта выгода потенциально превосходит любые затраты JP Morgan на сделку.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Что означает это для банковской системы

Если считать по объёму активов, то крах First Republic стал вторым по масштабам в истории США ($229 млрд). Лидерство по-прежнему принадлежит Washington Mutual, рухнувшему в ходе кризиса 2008 года и, кстати, тоже выкупленному JP Morgan. Однако 3 из 5 верхних позиций принадлежат банкам, разорившимся в 2023 году. По сути, речь идёт о крупнейшем банковском кризисе в американской практике, даже если пересчитать активы банков с учётом инфляции.

Сразу после заключения сделки гендиректор JP Morgan Джейми Даймон заявил, что банковская система «приближается к концу своих проблем» и является «экстраординарно надёжной». Президент США Джо Байден в свою очередь сказал, что сделка призвана обеспечить «спокойствие и безопасность» в финансовом секторе.

Рынок эти увещевания пока за чистую монету не принимает. В ходе торгов 2 мая сразу несколько крупных финансовых организаций обрушились более чем на 10% при том, что ни одна из них видимых проблем не имеет (что не означает их полное отсутствие). В то же время их маржа продолжает падать, что явно означает неприятности на горизонте — осложнения становятся вопросом времени, которого может оказаться меньше при ускорении вывода вкладов.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Главная проблема всего американского финансового сектора на данный момент заключается в пузыре на рынке коммерческой недвижимости. Офисы и склады пустуют: 19% в прошлом месяце оставались вакантными. Этот неприятный показатель растёт на протяжении уже 13 кварталов подряд. Общий объём займов, которые должны быть погашены до 2025 года, составляет $1,5 трлн. Данная проблема является системной и быстрого решения у неё нет. Об опасности кризиса на этом рынке предупреждает в том числе и 99-летний инвестор-ветеран Чарли Мангер, многолетний бизнес-партнёр Уоррена Баффета.

Скорее всего, уже в ближайшее время последует ужесточение регулирования, которое в своё время значительно облегчило заработок для региональных коммерческих банков США, одновременно подвергнув их и большему риску. Это означает, что и без того высокие ставки, вызванные жёсткой монетарной политикой ФРС, будут ещё расти, усложняя финансирование экономики. Наконец, поглощение региональных банков, опоры американского бизнеса, сверхкрупными игрокам, приведёт к снижению конкуренции в финансовом секторе, которая в Америке всегда считалась образцовой и во многом обеспечивала лучшие условия финансирования, чем в других развитых и развивающихся странах.