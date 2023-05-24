Эксперт оценил прогнозы о массовых банкротствах региональных банков США

Банкротства в банковском секторе США для многих инвесторов в настоящее время не станут неожиданными, считает партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов. Проблемы будут возникать, но точечно, сказал он «Известиям» 24 мая.

Накануне российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что порядка 250 американских региональных банков не переживут кризис, который начался в США.

Шатов считает, что точное число американских банков, находящихся под риском банкротства в ближайшем будущем, остается под вопросом.

«На вероятность банкротства будет влиять прежде всего политика ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.) в части изменения процентных ставок. В случае, если пик повышения ставок уже пройден, у ФРС будет больше времени для реагирования на проблемы в банковской системе», — объяснил эксперт.

По его словам, банковская паника возможна, однако, учитывая прошлый опыт по вливанию ФРС ликвидности в проблемные кредитные организации и их выкупу крупными участниками рынка, сложно представить, что регулятор пустит ситуацию на самотек.

«Поэтому проблемы будут возникать, но точечно, и это затронет, скорее всего, меньшее число банков, особенно учитывая ужесточение надзора над ними и обязательств по страхованию рисков», — заключил Шатов.

Ранее, 18 мая, американский инвестор Джим Роджерс в беседе с агентством «РИА Новости» спрогнозировал крах банков в США, Европе, Японии на фоне предстоящей рецессии.

Серьезные проблемы в банковском секторе США начались в начале весны этого года, когда 10 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley. 12 марта был закрыт Signature Bank. 13 марта американский президент Джо Байден попытался убедить граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. 16 апреля министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила, что меры, принятые американскими властями в ответ на банкротство Silicon Valley Bank (SVB), снизили отток средств из банковской системы и стабилизировали ситуацию.