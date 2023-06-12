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Глава Союза украинцев Польши Скорка: у беженцев начались проблемы из-за русского языка

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Многие украинские беженцы говорят в Польше на русском языке, что стало одной из главных причин возрастающего к ним плохого отношения со стороны коренного населения страны. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка газете The Guardian.

Как отмечает президент Союза, украинцы, разговаривающие на русском языке, вызывают негативные эмоции у некоторых польских жителей, многие из которых звонили в организацию Скорки с целью помочь украинцам.

Несмотря на это, многие украинские беженцы продолжают разговаривать на русском языке.

Скорка продемонстрировал данные весеннего опроса общественного мнения, где показал постепенное ухудшение отношения поляков к украинцам в стране. Исходя из этого, президент Союза утверждает, что одной из причин являются именно русскоговорящие украинцы.

«Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки», — подчеркнул Скорка.

Незваные гости: в Европе всё больше устают от украинских беженцев
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Ранее, 6 июня, издание AP News написало, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) устали от солидарности с украинскими беженцами.

4 июня сообщалось, что жители польского Красныстава начали жаловаться на украинских беженцев, которые «держат в страхе» город. Согласно сообщению, город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих близких из-за группы из нескольких десятков украинских беженцев.

В польском городе Познани 30 мая арестовали 52-летнюю украинскую беженку, которую обвиняют в продаже детей педофилам. Своих детей у женщины нет, она воспитывает приемных. При пересечении границы вместе с ней были 10 детей в возрасте от четырех до 16 лет.

17 апреля сообщает польское издание Lca сообщило, что житель Польши напал с ножом на двух украинских женщин и 14-летнюю девочку.

5 апреля портал Myśl Polska в статье о беженцах с Украины написал, что государственный культ нацистских деятелей оставил на поколениях украинцев глубокий след. Авторы материала отметили, что с февраля 2022 года в Польшу прибыли сотни тысяч украинцев. Их принимали как добрых соседей, сердобольно и с сочувствием, но осознание пришло лишь со временем, когда уже было слишком поздно.

До этого, 29 марта, организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения стали рост стоимости жизни и усталость.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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