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Президент Туркмении поздравил руководство и народ РФ с Днем России
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Президент Туркмении поздравил руководство и народ РФ с Днем России

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Фото: ТАСС/Алексей Даничев
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Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского лидера Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также весь народ страны с Днем России. Поздравление опубликовала правительственная газета «Нейтральный Туркменистан» в понедельник, 12 июня.

«Отношения между Туркменистаном и РФ основываются на прочных узах дружбы и добрососедства. В настоящее время традиционный межгосударственный диалог успешно развивается по широкому спектру направлений. Поддерживается конструктивный диалог на правительственном уровне, что способствует своевременному решению поставленных задач», — указано в заявлении.

Туркменский лидер выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии партнерства Туркмении и России, а также в углублении сотрудничества на благо обоих государств и их народов.

Помимо президента, поздравление Путину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко направил также лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов.

Он отметил высокий уровень туркмено-российских отношений, которые высоко ценят в стране, а также сообщил о своем твердом убеждении в дальнейшем взаимном сотрудничестве.

Собянин сообщил о подготовке более 100 мероприятий в Москве ко Дню России

Ранее в этот день лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме по случаю Дня России выразил поддержку и солидарность народу России, который «защищает свой суверенитет в борьбе с империалистами».

Тогда же космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев в понедельник поздравили соотечественников с Днем России.

8 июня «Известия» рассказали, какие мероприятия пройдут в Москве в День России. В частности, праздничная программа запланирована на ВДНХ, в парке «Зарядье», музее-усадьбе «Кусково». Также жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль «Времена и эпохи».

9 июня в Роструде напомнили, что в связи с празднованием следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной. Выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.

День России — праздник, символизирующий рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. В этот день проводятся масштабные празднования, выступления, фестивали. Подчеркивается, что в 2023 году жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик впервые отметят знаменательную дату в составе РФ.

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