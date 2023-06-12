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Боец ВС РФ рассказал о пьянстве в рядах украинской теробороны

Боец с позывным Джокер: украинские теробороновцы бывают пьяными на передовых позициях
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Представители территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывают пьяными на передовых позициях в Донбассе и воюют без инициативы. Об этом в понедельник, 12 июня, рассказал боец российской Первой танковой армии с позывным Джокер.

Сейчас украинская армия пытается скрываться и старается не выдать свои позиции, однако раньше противник не следил за тем, что ВС РФ могут его обнаружить, «техника гуляла туда-сюда», передал он.

«Мы наблюдаем передовую линию, и на ней находится территориальная оборона под руководством офицеров ВСУ, которые их курируют, подсказывают им, что и как правильно делать. У теробороновцев нет желания воевать, и они делают это под чутким давлением», — сказал боец.

Теробороновцы не стараются дать отпор, у них «нет инициативы, нет какого-то ответного удара». Армия противника очень боится российской артподготовки, воздушной разведки, а также бойцов, которые находятся на выносных позициях.

«Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух. Ну и шатающихся людей, поодиночке бродящих», — отметил военнослужащий с позывным Джокер.

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Ранее, 10 июня, четверо военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен российской армии, призвали бывших сослуживцев сдаваться в плен ВС РФ.

В тот же день сдавшийся в плен армии России солдат ВСУ Дмитрий Дистион заявил об усталости украинских военных от боевых действий.

Ранее, 31 мая, снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что поведение националистов ВСУ бывает странным и таким, каким «быть не должно». Он не исключал возможность принятия украинскими бойцами каких-то препаратов.

13 мая военнопленный боевиков ВСУ Александр Ляшенко заявил, что киевский режим замалчивает высокие потери личного состава ВСУ. «Жесткая» мобилизация по всей стране и упадок духа военнослужащих говорят о колоссальном числе погибших на поле боя с украинской стороны.

В конце марта пленный боевик ВСУ рассказал, что Киев начал мобилизовать граждан с наркотической зависимостью. Он добавил, что употребление наркотиков — довольно распространенное явление в рядах украинской армии.

В том же месяце украинское издание «Страна.ua» сообщало, что солдаты ВСУ всё чаще получают обвинительные приговоры за распитие алкогольных напитков во время прохождения службы. Однако подсудимые чаще всего отделываются штрафом.

1 марта попавшие в плен украинские командиры отделения Национальной гвардии Украины рассказали о том, что среди подчиненных «почти все употребляли» алкоголь, также были и случаи использования наркотиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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