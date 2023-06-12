Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня

Небольшая облачность, без осадков и до 21 градуса тепла — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 12 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6.

В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, ночью похолодает до +3.

Прогнозируется восточный и северо-восточный ветер со скоростью 5–11 м/с.

Атмосферное давление составит 756–757 мм ртутного столба.

Ранее, 10 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале недели в столице ожидается потепление, но к выходным температура снова снизится. По его словам, в понедельник и вторник сохранится солнечная и сухая погода, температура немного подрастет. По ночам +4...+9, днем потеплеет до +17... +22.

Накануне руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что купальный сезон в столице откроется в следующие выходные, 17 и 18 июня, когда температура воздуха поднимется до +28 градусов, а вода прогреется до +20…+22 градусов.

7 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето 2023 года в столице будет «раскачиваться» практически весь июнь, купальный сезон будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле.

В начале месяца синоптики рассказали, что июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.