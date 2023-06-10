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Синоптик заявил о потеплении в Москве в начале недели

Синоптик Тишковец: потепление ожидается в Москве в начале недели, но к выходным похолодает
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В начале следующей недели в Москве ожидается потепление, но к выходным температура снова снизится. Об этом в субботу, 10 июня, рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к настоящему момент климатические показатели в столице соответствуют концу апреля – началу мая.

«В понедельник и вторник сохранится солнечная и сухая погода, температура немного подрастет. По ночам +4...+9, днем потеплеет до +17... +22. В среду скажется влияние южного циклона <...> к вечеру начнутся дожди <...> Под утро уже не ниже +7... +12, а после полудня воздух успеет прогреться до +20... +25», — отметил собеседник агентства.

Четверг, по словам эксперта, окажется самым дождливым, при этом в разгар дня температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.

«В конце недели в тыл циклона поступит порция более свежего воздуха. В сумерках будет +7... +12, в дневные часы похолодает до +15... +20. Июнь пока не собирается баловать жителей Центральной России настоящей летней жарой», — предупредил Тишковец.

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Накануне руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что купальный сезон в столице откроется в следующие выходные, 17 и 18 июня, когда температура воздуха поднимется до +28 градусов, а вода прогреется до +20…+22 градусов.

7 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето 2023 года в столице будет «раскачиваться» практически весь июнь, купальный сезон будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле.

В начале месяца синоптики рассказали, что июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.

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