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Понтонный взвод навел переправу в зоне СВО под огнем ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны РФ 12 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в ведомстве, понтонный взвод под командованием гвардии старшего лейтенанта Ханбекова, совместно с командиром отделения гвардии старшим сержантом Шамилем Пашаевым и командиром отделения гвардии сержантом Алексеем Прохоровым получил задачу по оборудованию переправы через реку.

Наведение переправы осложнялось непосредственной близостью к территориям, подконтрольным Вооруженным силам Украины (ВСУ). Стремясь сорвать продвижение российских войск на противоположный берег, украинские боевики приступили к обстрелу зоны возведения переправы кассетными боеприпасами, артиллерией и минометами.

Ханбеков отдал приказ личному составу занять позиции в укрытии, а сам вместе с командирами отделений Пашаевым и Прохоровым, рискуя собственной жизнью, продолжил выполнять боевую задачу.

Смелые и решительные действия командования понтонного взвода позволили, несмотря на атаки противника, навести переправу. Преодолев водную преграду, российские подразделения смогли закрепиться на противоположном берегу и отбросить ВСУ вглубь обороны.

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Накануне командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али сообщил, что группа украинских военных численностью до 15 человек предприняла попытку вылазки на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но была отброшена военнослужащими ВС России.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские военные пытаются атаковать сразу по трем направлениям на линии фронта в Запорожской области.

Также 11 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил героизм и упорство российских военнослужащих во время попыток контрнаступления ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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