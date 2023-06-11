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Песков отметил героизм российских военных во время попыток наступления ВСУ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 11 июня, отметил героизм и упорство российских военнослужащих во время попыток контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Дело всё в героизме, упорстве наших солдат. И мы видим, как они сражаются», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Накануне, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ в ходе пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Подробностей контрнаступления и его стадии он не привел.

9 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии, объяснил глава государства. Президент добавил, что за пять дней наступления противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

В тот же день отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу выразил мнение, что отражение армией России попыток наступления ВСУ показало высокое качество подготовки российских войск. Он отметил, что с лета 2022 года российские силы создали одну из самых разветвленных оборонительных линий в новейшей истории.

До этого, 2 июня, в эфире телеканала CNN американский журналист Фред Плейтген заявил, что российская армия успешно подавляет контрнаступление ВСУ, вызывая тревогу у американского руководства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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