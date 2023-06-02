Военкор «Известий» показал кадры поражения позиций ВСУ дронами-камикадзе в зоне СВО

Российские дроны-камикадзе успешно поражают позиции противника в зоне проведения специальной военной операции. Кадрами работы беспилотников ВС России поделился в пятницу, 2 июня, военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

На видео представлена лишь небольшая подборка поражения разных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, показано, как дроны-камикадзе уничтожают блиндажи украинских националистов, залетают в окна, а также попадают в окопы, в которых пытаются укрыться боевики.

Корреспондент отмечает, что российские военнослужащие быстро учатся новым задачам, в том числе управлению беспилотниками.

В конце мая российские бойцы рассказали «Известиям», что дроны-камикадзе заметно упрощают работу по поражению позиций ВСУ. С их слов, увидеть аппарат крайне сложно из-за его высокой скорости. При этом беспилотник может нести до полукилограмма пластида. А разобранный снаряд от ручного противотанкового гранатомета (РПГ), прикрепленный к БПЛА, дает возможность поразить танк.

Ранее, 13 апреля, участники спецоперации показали компактный российский дрон с двумя боевыми снарядами. Бойцы отметили, что это следствие модернизации техники — раньше снаряд был одинарный.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.