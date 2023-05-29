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Военкор «Известий» показал работу операторов дронов-камикадзе в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Ярослав Богат в понедельник, 29 мая, показал работу операторов дронов-камикадзе РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Последнее, что услышит противник, — это жужжание лопастей этого дрона. Сейчас он в безопасном режиме — детонатор еще не подключен. Увидеть крайне сложно этот аппарат из-за высокой скорости, нести он может в данном случае до полкилограмма пластида», — сообщил корреспондент.

Боец с позывным Стриж сказал, что разобранный снаряд от ручного противотанкового гранатомета (РПГ) на БПЛА дает возможность поразить танк.

«Хотя весить он будет порядка 900 г. Оператору не представляет никакого труда осуществить замедление и спокойно залететь в блиндаж, то есть это мини-ПТУР своего рода», — отметил военнослужащий.

Тем временем боец с позывным Пророк заявил, что дрон-камикадзе упрощает работу по поражению вражеских позиций.

«Это уже управляемый снаряд, который летит туда, куда нам надо. Если артиллеристы могут не попасть с первого раза, то дрон-камикадзе всегда долетит и попадет с первого раза», — сказал Пророк.

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Военкор «Известий» Денис Кулага 13 апреля посетил позиции российских военных на кременном направлении и показал работу ударных беспилотников и танков. На предоставленных журналистом кадрах виден компактный российский дрон с двумя боевыми снарядами. По словам бойцов, это следствие модернизации техники — раньше снаряд был одинарный.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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