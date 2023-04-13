«Известия» показали работу ударных беспилотников под Кременной

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага посетил позиции российских военных на кременном направлении и показал работу ударных беспилотников и танков.

На предоставленных корреспондентом кадрах виден компактный российский дрон с двумя боевыми снарядами. По словам бойцов, это следствие модернизации техники — раньше снаряд был одинарный.

«Одна из сложностей работы на этом направлении в том, что наши операторы БПЛА не всегда могут поймать спутник и приходится корректировать огонь в «режиме аса» (вручную. — Ред.). И, как мы можем видеть, наши ребята с этим прекрасно справляются», — рассказал Кулага.

Противник непрерывно атакует, забрасывая территорию кассетными боеприпасами и сбрасывая с их помощью противотанковые мины. Однако это не останавливает российскую бронетехнику. Танковые экипажи РФ продолжают наступление и выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из хорошо укрепленных позиций.

Ранее, 10 апреля, боец отряда спецназа «Ахмат» рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) прощупывают оборону российских сил в районе Кременной в целях будущего контрнаступления. Тем не менее, ВСУ постоянно терпят поражения на этом направлении.

В тот же день стало известно, что российские военные захватили 17 опорных пунктов ВСУ под Кременной. По данным «Известий», также российские силы сумели захватить большое количество стрелкового вооружения иностранного производства, в частности автоматы, пулеметы и гранатометы.

9 апреля бойцы 4-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили позиции ВСУ под Кременной. В операции участвовали танки при поддержке бронегруппы. Они нанесли несколько точных ударов по противнику, в результате которых большинство украинских военных было ликвидировано.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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