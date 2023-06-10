Офицер НАТО признал высокое качество подготовки российских военных

Отражение армией России попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало высокое качество подготовки российских войск. Таким мнением 9 июня поделился отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для портала Sandboxx.

Он отметил, что с лета 2022 года российские силы создали одну из самых разветвленных оборонительных линий в новейшей истории.

«Российские укрепления состоят из оборонительных рубежей из противотанковых траншей, дотов, противотранспортных заграждений, предварительно закрепленной артиллерии, беспилотников и крупных минных полей», — продолжил офицер.

По мнению Атламазоглу, страны Запада явно недооценили российские войска, которые хорошо подготовились к атакам ВСУ.

Специалист поделился снимком, на котором выведенные из строя поставленные Киеву немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley. Он подчеркнул, что военная техника подорвалась на минных полях и непригодна для дальнейшей эксплуатации.

Также офицер отметил, что украинцы не смогут эффективно противостоять российской артиллерии из-за отсутствия господства в воздухе. ВСУ с новейшей западной техникой приходится рисковать в открытом поле.

«Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — подытожил офицер.

В субботу, 10 июня, Минобороны показало кадры уничтоженных в зоне проведения специальной военной операции танков и другой бронетехники. Техника ВСУ, в частности, была ликвидирована на южнодонецком направлении.

Ранее в субботу в эфире телеканала CNN американский журналист Фред Плейтген заявил, что российская армия успешно подавляет контрнаступление ВСУ, вызывая тревогу у американского руководства. Телеканал показал кадры с уничтоженными украинскими танками Leopard и БМП M2 Bradley.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.