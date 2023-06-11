В Японии признали РФ и КНР лидерами в области строительства реакторов

Порядка 70% новых ядерных реакторов в мире приходится на Китай и РФ. Об этом в воскресенье, 11 июня, пишет газета Nikkei со ссылкой на данные информационного центра электроэнергетики Японии.

В настоящее время на стадии строительства или проектирования находятся 110 реакторов третьего поколения, которые отвечают усиленным после аварии на Чернобыльской АЭС мерам безопасности. Из них 46 принадлежат КНР и 30 — России.

При этом 19 строящихся российских реакторов находятся за пределами страны. Таким образом Москва, несмотря на конфронтацию с коллективным Западом, сохраняет свои позиции на мировом рынке ядерной энергетики. Одними из примеров успешных проектов РФ в данной области можно считать строительство АЭС «Аккую» в Турции и АЭС «Эд-Дабаа» в Египте.

Между тем Япония, США и европейские государства приостановили многие инициативы на фоне аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Это привело к стагнации ядерной сферы в данных регионах и дисбалансу технологического развития, поскольку РФ и КНР ушли далеко вперед.

Западные страны и Япония надеются наверстать упущенное и снизить зависимость от поставок из РФ за счет использования малых модульных реакторов, однако Россия и Китай также не стоят на месте и имеют все шансы расширить свое влияние, заключили авторы материала.

Ранее, 9 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ доказала лидирующие позиции на рынке атома. По его словам, становление преимуществ российской ядерной отрасли происходило в жестких условиях, когда стране приходилось сталкиваться в том числе с недобросовестными конкурентами.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что 8 июня британский премьер-министр Риши Сунаком и президент США Джо Байден согласовали атлантическую декларацию, одной из задач которой является противостояние РФ в атомной сфере.

Тогда же сообщалось, что Великобритания и США обсудят укрепление цепочек поставок критически важных минералов.