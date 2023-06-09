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Песков прокомментировал заявление Белого дома о противодействии РФ на рынке атомной энергетики

Песков: РФ доказала лидирующие позиции в атомной отрасли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россия доказала лидирующие позиции на рынке атомной энергетики. Об этом 9 июня во время брифинга заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РФ доказала свои лидирующие позиции — они крепки, и наша атомная отрасль готова дальше сотрудничать и доказывать свои преимущества», — ответил Песков.

По его словам, становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило в условиях жесточайшей конкуренции, подчеркнув, что иногда России приходилось сталкиваться с недобросовестной конкуренцией.

«Мы отдаем себе отчет в том, что множество стран не гнушаются ничем в ходе борьбы на международных рынках»,— подытожил пресс-секретарь президента.

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Речь идет об атлантической декларации, которая была согласована британским премьер-министром Риши Сунаком и президентом США Джо Байденом в Белом доме 8 июня, об этом сообщалось на сайте правительства Великобритании.

В числе прочего, в сообщении говорится, что целью сотрудничества является противостояние РФ.

«Для поддержания критически важной отрасли чистой энергетики и амбиций по достижению нулевого уровня вредных выбросов, а также чтобы не допускать Россию на глобальный рынок атомной энергетики Великобритания и США запустят новую программу сотрудничества по гражданской ядерной энергетике», — подчеркивается в пресс-релизе.

Там же сообщалось, что Великобритания и США начнут переговоры о заключении соглашения об укреплении цепочек поставок критически важных минералов. Планируется, что соглашение предоставит покупателям автомобилей, которые производятся с использованием критически важных минералов, переработанных или добытых британскими компаниями, доступ к налоговым льготам в соответствии с американским законом о снижении инфляции.

Ранее в этот день старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин назвал «Известиям» цель Сунака в переговорах с Байденом. По его мнению, Великобритания претендует на ведущую роль в Европе. В частности, об этом может пойти речь в рамках переговоров британского премьер-министра и президента США в Вашингтоне.

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