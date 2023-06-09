Британия и США укрепят цепочки поставок критически важных минералов

Великобритания и США начнут переговоры о заключении соглашения об укреплении цепочек поставок критически важных минералов. Об этом говорится в «Атлантической декларации», которую в четверг, 8 июня, опубликовала канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака.



Документ обнародовали после переговоров между Сунаком и американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне. В нем указано, что переговоры по многим аспектам партнерства, включая соглашение, будут начаты немедленно.

«Соглашение предоставит покупателям автомобилей, которые производятся с использованием критически важных минералов, переработанных или добытых британскими компаниями, доступ к налоговым льготам в соответствии с американским законом о снижении инфляции», — сказано в заявлении.



Полезные ископаемые используются в производстве автомобилей, например, в аккумуляторе. По закону о снижении инфляции будет предусмотрено освобождение от платежа в $3750 для каждого транспортного средства, если в производстве использовались минералы из США и стран, с которыми они заключили соглашение о критически важных ископаемых.

Ранее в этот день старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин назвал «Известиям» цель Сунака в переговорах с Байденом. По его мнению, Великобритания претендует на ведущую роль в Европе. В частности, об этом может пойти речь в рамках переговоров британского премьер-министра и президента США в Вашингтоне.