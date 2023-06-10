Карта спецоперации на Украине 10 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 июня можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в районах населенных пунктов Рай-Александровка ДНР и города Харьков были поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, cредствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Платоновка ДНР был сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

На запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками. На Времевском выступе противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты. Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

На краснолиманском направлении потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab, «Гвоздика» и «Акация», а также гаубица Д-20.

На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, на купянском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 441 самолет, 238 вертолетов, 4563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9841 танк и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 856 единиц специальной военной автомобильной техники.