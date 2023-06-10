Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер-министр Канады Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев
Армия
Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольческих организаций
Мир
Военный аэродром поврежден при ударе по Полтавской области Украины
Спорт
Россияне Демин и Корнеева выиграли юниорский Открытый чемпионат Франции по теннису
Мир
Немецкий концерн заявил о запуске производства танков на Украине через 15-20 месяцев
Мир
Политолог оценил возможную причастность Польши к подрыву «Северных потоков»
Политика
В МИД РФ пообещали отреагировать на понижение Исландией уровня дипотношений
Общество
Сальдо рассказал об ожогах пострадавших при ударе ВСУ по херсонскому ПВР
Мир
Звезды РФ и Белоруссии выступили в честь Дня России на одной сцене в Минске
Мир
ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в подрыве «Северных потоков»
Общество
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 66 человек
Общество
Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 10 июня

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 июня можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в районах населенных пунктов Рай-Александровка ДНР и города Харьков были поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, cредствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Платоновка ДНР был сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

На запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками. На Времевском выступе противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты. Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

На краснолиманском направлении потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab, «Гвоздика» и «Акация», а также гаубица Д-20.

На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, на купянском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 441 самолет, 238 вертолетов, 4563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9841 танк и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 856 единиц специальной военной автомобильной техники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023