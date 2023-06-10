Захарова высмеяла намерение Шольца поговорить с Путиным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 10 июня, высмеяла намерение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал «Северные потоки»?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день канцлер ФРГ заявил, что хочет поддерживать контакты с Путиным и намерен в «ближайшее время» поговорить с ним по телефону.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что у Путина пока нет в планах такого телефонного разговора.

Ранее, 6 июня, Шольц в интервью телеканалу RTL также поделился планами поговорить с Путиным. Тогда он отметил, что с момента их последнего разговора прошло довольно много времени.

В конце мая канцлер подчеркивал, что двусторонние контакты с Москвой нужны и в Берлине хотят их продолжать.



В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. В феврале этого года Песков подтвердил готовность Путина к переговорам с Шольцем, а также лидером Франции Эммануэлем Макроном.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.