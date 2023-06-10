Песков заявил об отсутствии у Путина в планах телефонного разговора с Шольцем

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Пока нет», — сказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос, поступал ли запрос на переговоры от немецкой стороны и планируется ли разговор.

Ранее в этот день Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с Путиным и намерен в «ближайшее время» поговорить с ним по телефону.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла намерение канцлера Германии провести телефонный разговор с президентом России. Дипломат в ироничной форме предположила, что Шольц захотел побеседовать на тему подрыва «Северных потоков».

Ранее, 6 июня, Шольц в интервью телеканалу RTL также поделился планами поговорить с Путиным. Тогда он отметил, что с момента их последнего разговора прошло довольно много времени.

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