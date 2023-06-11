 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп пообещал решить проблемы с РФ и Украиной в случае переизбрания
Интернет и технологии
Раскрыты некоторые параметры смартфона серии Google Pixel 8
Мир
В Крыму заявили о праве России на скифское золото
Общество
Синоптик заявил о потеплении в Москве в начале недели
Спорт
«Пари НН» уступил «Родине» со счетом 0:2
Мир
Посол назвал воровством обещание Канады передать Украине российский Ан-124
Мир
Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16
Мир
Канада продолжит обучать украинских военных до 2026 года
Спорт
В ISU подсчитали убытки на фоне отстранения российских спортсменов
Происшествия
Трое пострадали из-за распыленной перцовки в Мариинском театре
Здоровье
Терапевт предостерег от повторного заваривания чайного пакетика
Общество
Никас Сафронов назвал Шмаринова художником с большой буквы
/

Соль событий: SHAMAN на РЕН ТВ, Хачатурян в БЗК, цирк у Табакова

О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В эфире вновь появилось музыкальное шоу «Соль», героем первого выпуска на РЕН ТВ стал автор и исполнитель песен SHAMAN. В Москве завершилась книжная ярмарка «Красная площадь». Лучшим на X Забайкальском международном кинофестивале был признан фильм китайского режиссера Цяо Сысюэ «Нить жизни». V Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» принял коллективы из восьми регионов России. В Большом зале Московской консерватории отметили 120-летие со дня рождения Арама Хачатуряна. В репертуар Театра Олега Табакова вернулся «Смертельный номер» в постановке Владимира Машкова. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Нервная работа

В эфир вернулось музыкальное шоу РЕН ТВ «Соль». В первом выпуске легенда русского рока Александр Ф. Скляр и рэпер Рич поговорили с автором и исполнителем песен SHAMAN, который также спел новые хиты и полюбившиеся публике композиции.

«Как тебе быть голосом эпохи? Не нервная работа?» — спросил Рич.

«С Божией помощью», — ответил SHAMAN.

Певец SHAMAN во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Певец SHAMAN во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

По мнению рэпера, гость программы — это феномен.

С ним в любом случае придется разбираться, рефлексировать и анализировать, что это такое, как мы к этому пришли, почему к этому пришли и для чего это надо, — отметил Рич.

В следующих выпусках зрителей ждут живые концерты топовых исполнителей, дебюты, а также эксклюзивные интервью.

Без песни слов не выкинешь: как прошел 100-й концерт SHAMAN
После успешного шоу в «Крокусе» артист отработал дополнительное юбилейное выступление там же

Попробуй мангу

В Москве завершилась книжная ярмарка «Красная площадь». Одним из ключевых игроков оказалось издательство «Эксмо», представившее ряд новинок и онлайн-шоу.

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев рассказал «Известиям», что книжный рынок справляется с нынешней непростой ситуацией.

Книжная ярмарка «Красная площадь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Был некоторый отток западных авторов и правообладателей, но, во-первых, у нас большое количество сильных русских авторов и они много писали, а во-вторых, стало больше азиатских авторов. Молодежь с удовольствием читает китайские романы, мангу, детективы, — заметил он.

Гендиректор подчеркнул, что дефицита иностранных авторов, как и дефицита хороших книг, сейчас нет, а спрос высокий. Например, каждый том фэнтези писательницы Мосян Тунсю «Благословение небожителей» был продан тиражом больше 150 тыс. экземпляров.

Летнее чтиво: на «Красной площади» не представили зарубежных авторов
На ярмарке не продают книги авторов-иноагентов

С утра в кино

В Чите завершился X Забайкальский международный кинофестиваль. Лучшим был признан фильм китайского режиссера Цяо Сысюэ «Нить жизни». Сыгравшая в нем актриса и певица Бадема получила приз за лучшую женскую роль. Всего были вручены награды в 16 номинациях.

Спецприза за артистическую режиссуру и верность творческим идеалам удостоился председатель жюри фестиваля кинорежиссер Сергей Урсуляк.

Забайкальский международный кинофестиваль
Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля

В беседе с «Известиями» он напомнил, что подобные форумы не только нужны для продвижения картин, но также очень хороши для среды, для ощущения жизни.

— Этот фестиваль многое значит для Читы, — заметил режиссер. — В 10:00 собирается половина огромного зала. Это очень много! Ну вот заставь меня в 10 утра пойти в кино! А здесь люди приходят, смотрят. Я на улице обращаюсь к прохожему, и он сразу понимает, кто я и откуда, и очень радушно откликается.

«Мне наплевать, как реагируют актеры на мои замечания»
Режиссер Сергей Урсуляк — о воспитании детей и артистов, вреде ЕГЭ и том, как снять пять хороших фильмов

От Владимира до Новокузнецка

V Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского», завершившийся в Москве, принял театры из восьми регионов России: Владимира, Самары, Барнаула, Новочеркасска, Зеленограда, Перми, Лесосибирска и Новокузнецка.

Особенностью фестиваля его глава Сергей Безруков считает фокус на актере.

Сцена из спектакля «Тартюф» Самарского драматического театра 

Сцена из спектакля «Тартюф» Самарского драматического театра

Фото: V Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского»

Мы не отмечаем лучший спектакль или лучшую режиссерскую работу, — рассказал он «Известиям». — Оцениваем именно актерские работы, актерский ансамбль. Помните, как у Станиславского: «Режиссер должен умереть в артисте». Ведь в конечном итоге мы с вами смотрим на сцену и видим актеров, рассказывающих историю, которая заставляет нас сопереживать.

Народный артист также отметил, что считает важным уделять внимание театрам, мимо которых престижные смотры почему-то прошли стороной.

«Я отец родной для своих актеров — как папой был для нас Олег Табаков»
Народный артист России Сергей Безруков — о пятилетке на фабрике, вкусовщине «Золотой маски», конкуренции с Михалковым и внутреннем аде на сцене

Рубенс музыки

В Большом зале Московской консерватории отметили 120-летие со дня рождения Арама Хачатуряна. В гала-концерте участвовали Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, за пульт которого встал Эдуард Топчян, главный дирижер и худрук Национального оркестра Армении, а также победитель XIV международного конкурса имени П.И. Чайковского виолончелист Нарек Ахназарян. Были исполнены популярные произведения композитора, в том числе сюиты из балетов «Спартак» и «Гаянэ».

Симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова
Фото: ТАСС/Антон Тушин

По мнению обозревателя «Известий», доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории Светланы Наборщиковой, судьба Арама Хачатуряна — сына тифлисских переплетчика и домохозяйки, до 17 лет не знавшего нотной грамоты, а затем названного Рубенсом нашей музыки, — яркое подтверждение того, что в Советском Союзе умели находить и взращивать таланты, где бы они ни появлялись.

— За выдающийся талант он был вознагражден сторицей и верой-правдой служил своей многонациональной стране, — отметила она.

Материнский капитан: в московских театрах летали на хинкали и мололи чепуху
Самые интересные театральные премьеры мая

Никулина вызывали?

В репертуар Театра Олега Табакова вернулся «Смертельный номер». Впервые спектакль по пьесе Олега Антонова Владимир Машков поставил в 1994 году для звездного состава: Андрей Панин, Сергей Угрюмов, Сергей Беляев, Виталий Егоров и Андрей Смоляков. В новой редакции спектакля сыграла талантливая молодежь театра — Владислав Наумов, Артур Касимов, Севастьян Смышников, Владислав Миллер, Егор Хохлов.

Актеры Артур Касимов в роли Белого, Владислав Миллер в роли Рыжего, Севастьян Смышников в роли Черного и Владислав Наумов в роли Длинного в сцене из спектакля «Смертельный номер» в постановке режиссера Владимира Машкова в театре Олега Табакова

Актеры Артур Касимов в роли Белого, Владислав Миллер в роли Рыжего, Севастьян Смышников в роли Черного и Владислав Наумов в роли Длинного в сцене из спектакля «Смертельный номер» в постановке режиссера Владимира Машкова в театре Олега Табакова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для артиста каждый выход на сцену — смертельный номер, — рассказал Владимир Машков накануне премьеры. — Неудача может быть страшнее смерти. Главная ставка в этой игре — успех. Наша жизнь — это тоже смертельный номер. Мы всё делаем в надежде на успех, радость, признание, любовь окружающих.

Спектакль посвящен памяти великих артистов цирка. В финале на экране появляются портреты Юрия Никулина, Леонида Енгибарова, Михаила Румянцева (Карандаш), Олега Попова.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир