Соль событий: SHAMAN на РЕН ТВ, Хачатурян в БЗК, цирк у Табакова

В эфире вновь появилось музыкальное шоу «Соль», героем первого выпуска на РЕН ТВ стал автор и исполнитель песен SHAMAN. В Москве завершилась книжная ярмарка «Красная площадь». Лучшим на X Забайкальском международном кинофестивале был признан фильм китайского режиссера Цяо Сысюэ «Нить жизни». V Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» принял коллективы из восьми регионов России. В Большом зале Московской консерватории отметили 120-летие со дня рождения Арама Хачатуряна. В репертуар Театра Олега Табакова вернулся «Смертельный номер» в постановке Владимира Машкова. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры .

Нервная работа

В эфир вернулось музыкальное шоу РЕН ТВ «Соль». В первом выпуске легенда русского рока Александр Ф. Скляр и рэпер Рич поговорили с автором и исполнителем песен SHAMAN , который также спел новые хиты и полюбившиеся публике композиции.

«Как тебе быть голосом эпохи? Не нервная работа?» — спросил Рич.

«С Божией помощью», — ответил SHAMAN.

Певец SHAMAN во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

По мнению рэпера, гость программы — это феномен .

— С ним в любом случае придется разбираться, рефлексировать и анализировать, что это такое, как мы к этому пришли, почему к этому пришли и для чего это надо , — отметил Рич.

В следующих выпусках зрителей ждут живые концерты топовых исполнителей, дебюты, а также эксклюзивные интервью .

Попробуй мангу

В Москве завершилась книжная ярмарка «Красная площадь» . Одним из ключевых игроков оказалось издательство «Эксмо», представившее ряд новинок и онлайн-шоу.

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев рассказал «Известиям», что книжный рынок справляется с нынешней непростой ситуацией .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Был некоторый отток западных авторов и правообладателей, но, во-первых, у нас большое количество сильных русских авторов и они много писали, а во-вторых, стало больше азиатских авторов. Молодежь с удовольствием читает китайские романы, мангу, детективы , — заметил он.

Гендиректор подчеркнул, что дефицита иностранных авторов, как и дефицита хороших книг, сейчас нет, а спрос высокий . Например, каждый том фэнтези писательницы Мосян Тунсю «Благословение небожителей» был продан тиражом больше 150 тыс. экземпляров.

С утра в кино

В Чите завершился X Забайкальский международный кинофестиваль. Лучшим был признан фильм китайского режиссера Цяо Сысюэ «Нить жизни». Сыгравшая в нем актриса и певица Бадема получила приз за лучшую женскую роль . Всего были вручены награды в 16 номинациях.

Спецприза за артистическую режиссуру и верность творческим идеалам удостоился председатель жюри фестиваля кинорежиссер Сергей Урсуляк .

Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля

В беседе с «Известиями» он напомнил, что подобные форумы не только нужны для продвижения картин, но также очень хороши для среды, для ощущения жизни.

— Этот фестиваль многое значит для Читы, — заметил режиссер. — В 10:00 собирается половина огромного зала. Это очень много! Ну вот заставь меня в 10 утра пойти в кино! А здесь люди приходят, смотрят. Я на улице обращаюсь к прохожему, и он сразу понимает, кто я и откуда, и очень радушно откликается.

От Владимира до Новокузнецка

V Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского», завершившийся в Москве, принял театры из восьми регионов России : Владимира, Самары, Барнаула, Новочеркасска, Зеленограда, Перми, Лесосибирска и Новокузнецка.

Особенностью фестиваля его глава Сергей Безруков считает фокус на актере .

Сцена из спектакля «Тартюф» Самарского драматического театра Фото: V Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского»

— Мы не отмечаем лучший спектакль или лучшую режиссерскую работу, — рассказал он «Известиям». — Оцениваем именно актерские работы, актерский ансамбль . Помните, как у Станиславского: «Режиссер должен умереть в артисте». Ведь в конечном итоге мы с вами смотрим на сцену и видим актеров, рассказывающих историю, которая заставляет нас сопереживать.

Народный артист также отметил, что считает важным уделять внимание театрам, мимо которых престижные смотры почему-то прошли стороной .

Рубенс музыки

В Большом зале Московской консерватории отметили 120-летие со дня рождения Арама Хачатуряна . В гала-концерте участвовали Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, за пульт которого встал Эдуард Топчян, главный дирижер и худрук Национального оркестра Армении, а также победитель XIV международного конкурса имени П.И. Чайковского виолончелист Нарек Ахназарян. Были исполнены популярные произведения композитора, в том числе сюиты из балетов «Спартак» и «Гаянэ» .

Фото: ТАСС/Антон Тушин

По мнению обозревателя «Известий», доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории Светланы Наборщиковой, судьба Арама Хачатуряна — сына тифлисских переплетчика и домохозяйки, до 17 лет не знавшего нотной грамоты, а затем названного Рубенсом нашей музыки, — яркое подтверждение того, что в Советском Союзе умели находить и взращивать таланты , где бы они ни появлялись.

— За выдающийся талант он был вознагражден сторицей и верой-правдой служил своей многонациональной стране, — отметила она.

Никулина вызывали?

В репертуар Театра Олега Табакова вернулся «Смертельный номер». Впервые спектакль по пьесе Олега Антонова Владимир Машков поставил в 1994 году для звездного состава: Андрей Панин, Сергей Угрюмов, Сергей Беляев, Виталий Егоров и Андрей Смоляков. В новой редакции спектакля сыграла талантливая молодежь театра — Владислав Наумов, Артур Касимов, Севастьян Смышников, Владислав Миллер, Егор Хохлов .

Актеры Артур Касимов в роли Белого, Владислав Миллер в роли Рыжего, Севастьян Смышников в роли Черного и Владислав Наумов в роли Длинного в сцене из спектакля «Смертельный номер» в постановке режиссера Владимира Машкова в театре Олега Табакова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Для артиста каждый выход на сцену — смертельный номер, — рассказал Владимир Машков накануне премьеры. — Неудача может быть страшнее смерти . Главная ставка в этой игре — успех. Наша жизнь — это тоже смертельный номер. Мы всё делаем в надежде на успех, радость, признание, любовь окружающих.