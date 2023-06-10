В МО Украины выразили уверенность в получении алгоритма вступления в НАТО в июле

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила пресс-служба минобороны Украины в своем Telegram–канале.

Гаврилов отметил, что на ближайшем саммите НАТО, который должен состояться в Вильнюсе 11–12 июля, страны альянса должны определить и зафиксировать порядок вступления Украины в организацию.

«Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате», — цитирует Гаврилова пресс-служба.

Также замминистра добавил, что, по его мнению, больших проблем с вступлением Киева в альянс возникнуть не должно, даже несмотря на консенсусный механизм принятия решений и наличие права вето у стран – членов блока.

«Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что <…> в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей, мы будем членами НАТО», — заявил Гаврилов.

Ранее, 7 июня, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. По словам Жан-Пьер, Вашингтон сейчас больше сосредоточен на том, чтобы обеспечить Киев всем необходимым для вооруженного противостояния.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Также он призвал всех участников блока «демонстрировать единство» в поддержке Киева.

Между тем 1 июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в альянс становятся всё более отдаленными. Тем не менее, по его словам, НАТО следует принять решение в пользу Киева.

30 мая газета Politico сообщала, что на июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. При этом отмечается, что Украина не сможет вступить в альянс, пока боевые действия не подойдут к концу.

В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.