Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

Воздушная тревога в ночь на субботу, 10 июня, объявлена на большей части территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.



По данным на 02:15 мск, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, сирена звучит в контролируемых украинскими силами районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.



По данным украинского издания «Зеркало недели», в Одессе прозвучала серия новых взрывов. Также сообщается о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее, 9 июня, украинские СМИ сообщили о прозвучавшей серии взрывов в Одессе. По их данным, работала система противовоздушной обороны (ПВО).



Тогда же, 9 июня, агентство УНИАН сообщило, что на Украине прозвучали взрывы в Ровенской и Житомирской областях. В тот же день на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, по данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В Харькове сработала система ПВО.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.