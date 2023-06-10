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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

«Страна.ua»: в Одессе произошли взрывы, работает система ПВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Серия взрывов прогремела в Одессе. Об этом 9 июня сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По информации издания, в результате ударов в одном из районов Одессы выбило окна.

В Минобороны РФ на данный момент эту информацию не прокомментировали.

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Ранее в этот день агентство УНИАН сообщило, что на Украине прозвучали взрывы в Ровненской и Житомирской областях. В тот же день на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, по данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В Харькове сработала система ПВО.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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