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«Калашников» показал кадры уничтожения БМП «Брэдли» ракетой «Вихрь» в зоне СВО

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Фото: t.me/kalashnikovnews
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Концерн «Калашников» впервые показал кадры уничтожения в зоне спецоперации боевых машин пехоты (БМП) «Брэдли» производства США с помощью управляемой ракеты авиационного базирования «Вихрь». Соответствующие видео были опубликованы 9 июня в Telegram-канале концерна.

«Первое задокументированное уничтожение американской БМП M2A2 Bradley в ходе СВО произошло на ореховском участке с использованием УР «Вихрь-1», — говорится в сообщении.

Управляемая авиаракета «Вихрь» предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также вертолетов, штурмовиков и беспилотников. Дальность применения ракет составляет от 800 до 8 тыс. м.

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Вооруженные силы РФ оказались готовы к активизации украинской авиации, считают эксперты

Накануне Минобороны РФ показало видео уничтожения иностранной бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе немецких танков Leopard. В этот день пресс-служба МО России заявила об уничтожении восьми танков Leopard немецкого производства и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что в течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив большие силы. Он сказал, что военные Украины не смогли достичь своих целей и понесли «значительные и несопоставимые потери».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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