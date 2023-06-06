Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard в зоне СВО

Минобороны РФ во вторник, 6 июня, показало видео уничтожения иностранной бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе немецких танков Leopard.

На кадрах видно, как военные прицеливаются и открывают огонь по объектам.

Ранее в этот день пресс-служба МО России заявила об уничтожении восьми танков Leopard немецкого производства и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, суммарные потери техники неприятеля составили 28 танков и 109 боевых бронированных машин.

Накануне, 5 июня, оборонное ведомство также показало видео уничтожения техники украинских боевиков в зоне специальной военной операции. С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был снят процесс ликвидации боевых машин националистов, которые двигались по полю между полосами лесопосадок.

Минобороны РФ 6 июня сообщило, что ВСУ возобновили наступательную деятельность на южнодонецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе. Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

Как подчеркнули в Минобороны, по противнику «было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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