Бумагу все терпят: как бороться с рекламными листовками в подъездах

Конфликты жильцов с листовщиками и расклейщиками объявлений порой доходят до рукоприкладства, причем разъяренные соседи не разбираются, кто попал под горячую руку. Недавно в Екатеринбурге вытолкали за дверь 15-летнюю школьницу, когда она пыталась разложить буклеты по почтовым ящикам. Градус накалу страстей придает то обстоятельство, что несовершеннолетние чаще других подряжаются на распространение навязчивой рекламы . Насколько законно набивать чужие мейл-боксы макулатурой и безопасно ли к такой работе привлекать тинейджеров — выясняли «Известия».

Бумажная работа

В неприятную ситуацию попала несовершеннолетняя жительница Екатеринбурга — после смерти отца она решила помочь матери и поработать разносчиком листовок. Школьница, раскладывая буклеты по почтовым ящикам, столкнулась с агрессивным поведением со стороны жильцов подъезда. Мужчина и женщина отобрали у подростка рекламную продукцию и выбросили бумагу в мусор. Девочку рассерженные горожане выгнали вон. Юная разносчица листовок расплакалась возле подъезда.

Информация о ЧП широко разошлась в СМИ, а видео разлетелось по соцсетям.

В комментариях к новости многие сочувствуют подростку, но в то же время признают и проблему назойливой рекламы в подъездах и почтовых ящиках.

Фото: соцсети

Конфликты между жителями и разносчиками рекламы случаются с завидной периодичностью в разных концах страны. Причем чаще всего в них фигурируют несовершеннолетние. В конце мая в Барнауле пенсионерки избили двух школьниц, распространявших рекламную продукцию. В феврале на севере Москвы неадекватный мужчина набросился на 14-летнюю девочку в ростовом костюме ежа — ему не понравилось, что она раздавала листовки на улице. Агрессор несколько раз ударил подростка в живот. Девочке потребовалась помощь медиков. Мужчину задержали — с ним разбираются сотрудники правоохранительных органов, сообщил паблик ВК «Инцидент Барнаул» после обнародования соответствующего видео.

Взрослые считают, что детям не имеет смысла хвататься за любую работу, поскольку всегда есть риск угодить в неприятную ситуацию.

— Подростку не стоит в принципе соглашаться на предложения, требующие осуществлять «агрессивное продвижение» товара, которое может быть встречено неприязненно, — считает заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. — Также нельзя соглашаться на работу без официального оформления. Если с подростком не заключен договор, то он не сможет законно защитить свои права и быть в безопасности в трудовой сфере в целом.

Чтобы подработка курьером или разносчиком рекламы для подростка не обернулась разочарованием, стоит придерживаться ряда правил, советуют специалисты.

— Прежде всего нужно знать, что безопаснее всего искать работу в местах, где работодатели проходят верификацию, например на официальных, проверенных job-сайтах с устоявшейся репутацией, — рассказывает бренд-менеджер «Зарплаты.ру» Наталья Икрянова. — Обычно подростков нанимают на вакансии, не требующие высокой квалификации. Их берут на работу курьерами, промоутерами, официантами, упаковщиками. Все эти вакансии сопряжены с большим или меньшим риском: даже самый ответственный работодатель не сможет обеспечить безопасность подростка при каждой доставке товара или в каждом подъезде, где ребенок раскладывает листовки по почтовым ящикам.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Поэтому выбирать первую работу специалисты советуют вместе с родителями, взвесив все за и против, с оглядкой на возраст и личные качества подростка, советует специалист.

— Например, в 16 лет работник уже способен постоять за себя и не растеряется в конфликтной ситуации, если имеет большой опыт самостоятельного передвижения по городу или уже работал раньше. Его можно отпустить на разъездную работу. А если это ребенок 14 лет, который собирается работать впервые, лучше найти более безопасный вариант: помощник в магазине, упаковщик, работник центра выдачи заказов и тому подобное, — говорит Икрянова.

Эксперт подчеркивает, что работа подростков должна заканчиваться до 22:00 — соблюдение этого правила также обеспечивает дополнительную безопасность.

Рассылают и будут рассылать

По закону распространение полиграфической рекламы вполне можно считать подработкой, говорит управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова.

Фото: ТАСС/Антон Вергун

— К такой работе могут быть привлечены и несовершеннолетние, ведь она не связана с вредными и опасными условиями труда, не требует физической выносливости, связанной с переносом тяжестей, а также не может навредить психике несовершеннолетнего. Само трудоустройство оформляется трудовым договором, если ребенок старше 16 лет. В иных случаях могут потребоваться дополнительные документы к трудовому договору.

Взгляд со стороны

Однако разносчики буквально напрашиваются на негативное отношение. А всё потому, что доставляют проблемы не только коммунальщикам, вынужденным ежедневно выгребать горы бумаги после визита промоутеров. Порой непрошенные гости ведут себя весьма неадекватно. И тут речь не о подростках. Например, в Дзержинске (Нижегородская область) жильцы многоэтажки по камерам наблюдения засекли почтальона-вандала. Мужчина по какой-то причине вымещал злость на почтовых ящиках, используя их в качестве боксерской груши.

Бесконтрольное распространение листовок несет с собой и другие опасности.

Фото: соцсети

— Бумажные буклеты и прочая рассылка — частая причина задымлений и пожаров в местах общего пользования , — рассказал столичный участковый. — Люди освобождают свои ящики от макулатуры, складывают ее в урны и корзины для мусора. А кто-то из озорства бросает туда окурок. Вот вам и пожар.

Такие ЧП случаются ежедневно, и рано или поздно это приводит к серьезной беде, говорит полицейский.

Ящик с открытым доступом

Распространителей не останавливают ни кодовые замки, ни домофоны на входе в подъезд: они всеми правдами и неправдами стараются довести до сведения жильцов свои «рекламные новинки».

— Жители любых многоквартирных домов знают эту проблему не понаслышке: визитками, рекламными буклетами заполнены почтовые ящики, а для действительно важной корреспонденции места не хватает, — говорит член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова.

Однако назойливые разносчики орудуют в подъездах на вполне законных основаниях. Как пояснила эксперт, правила распространения рекламных объявлений регулируются законом «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ.

— Согласно этому закону, никаких запретов относительно распространения рекламных листовок через почтовые ящики многоквартирных домов нет. Более того, указывается, что рекламная информация может распространяться любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, если при этом не нарушаются требования этого же закона (ст. 2, ч. 11 ст. 5) , — рассказала Тютюнникова.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Один из способов борьбы с навязчивой рекламой — жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Но только от надоевших бумажных проспектов это вряд ли спасет.

— ФАС регулирует сферу рекламы только в целях соблюдения ФЗ «О рекламе». Сама по себе реклама в подъезде под действие закона не попадает и к сфере регулирования ФАС не относится, если только не нарушает другие положения закона (реклама алкогольной продукции, медицинских и лекарственных средств), — говорит Тютюнникова.

Таким образом, жильцам многоквартирных домов, недовольным листовками в своих почтовых ящиках, следует жаловаться не на количество этой рекламы, а на ее содержание. Однако и тут судебная практика в большинстве случаев на стороне рекламщиков, говорит член АЮР Мария Спиридонова.

— Законодательство не предусматривает запрета подобной рекламы, за исключением случаев, если такие буклеты содержат рекламу табачной или алкогольной продукции. Это влечет ответственность по ст. 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе»), — подчеркнула эксперт Спиридонова.