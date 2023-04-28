Напрасный блуд: в России предложили ввести штрафы за рекламу сексуальных услуг

В России предложили ввести штрафы до полумиллиона рублей за рекламу сексуальных услуг. Причем наказывать предлагают не только за объявления интимного характера, но и за расклейку в общественных местах рекламы знакомств или совместного времяпрепровождения. Подробности о том, почему в России решили взяться за интим-сферу, — в материале «Известий».

Штрафы против рекламы

Законопроект о штрафах за рекламу сексуальных услуг в Госдуму внесло законодательное собрание Санкт-Петербурга. Авторы документа предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ новой статьей «Реклама сексуальных услуг». Она вводит штрафы за интим-рекламу для граждан в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс., а для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, обычно подобную рекламу размещают на водосточных трубах, остановках и элементах архитектуры — это «наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города». Авторы инициативы считают, что значительные размеры взысканий будут эффективной предупредительной мерой, поскольку после их введения распространять подобные объявления станет просто экономически невыгодно.

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

По словам кандидата юридических наук и доцента департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Светланы Гороховой, сегодня реклама сексуальных услуг и сами подобные платные услуги стали достаточно распространенным явлением в России, особенно в крупных городах с многомиллионным населением.

— Больше всего подобные объявления распространены в Москве и Санкт-Петербурге, городах с наибольшим числом состоятельных людей , — подтверждает адвокат и член Адвокатской палаты города Москвы Наталья Хурчакова. — Следом идут курортные города (прежде всего Сочи), а также центры добычи полезных ископаемых в Сибири, такие как Сургут и Норильск, где больше всего работающих вахтами мужчин.

Интимные риски

Сейчас в российском обществе, причем особенно у молодого поколения, меняется парадигма отношения к такому явлению, как проституция , считает Светлана Горохова. По словам эксперта, это отношение становится более толерантным — многие рассматривают интим-услуги как обычный бизнес или легкий способ заработка. А самим секс-работницам больше не приходится стоять на улицах в ожидании клиентов.

— Этому в значительной мере способствовало развитие современных информационных технологий, позволяющих рекламировать сексуальные услуги фактически повсеместно — путем расклейки объявлений, рекламы в соцсетях и на других информационных площадках, — рассказывает собеседница «Известий».

Она отмечает, что вовлеченность молодежи в сферу секс-услуг в России растет, даже несмотря на высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции . Сведения о количестве вовлеченных в оказание сексуальных услуг разнятся — оно может составлять от 1 млн до 5 млн человек. Причем, как отмечает эксперт, в сфере секс-услуг обычно задействованы молодые люди репродуктивного возраста, которых можно считать надеждой нации в демографическом и других смыслах.

Фото: ТАСС/dpa/Sebastian Gollnow

— Оказание секс-услуг за деньги — это проституция, за которую в России предусмотрена административная ответственность, а за ее организацию — уголовная , — говорит Наталья Хурчакова. — Именно поэтому такую рекламу обычно маскируют под объявления о знакомстве или предложения совместного времяпрепровождения.

По словам эксперта, интим-объявления несут в себе целый ряд рисков. Во-первых, они негативно сказываются на морально-психологическом здоровье общества, толкая мужчин на супружеские измены, а женщин — на поиск заработка в легкой форме. Таким образом обесцениваются семейные отношения. Во-вторых, проституция тесно связана с отмыванием доходов, коррупцией в правоохранительных органах и преступностью. Наконец, объявления об интим-услугах портят имидж и внешний вид российских городов, о чем и заявили в законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Объявления с подтекстом

Авторы законопроекта делают особый акцент на скрытом предложении сексуальных услуг — под ним, по словам Светланы Гороховой, предлагается понимать словесное или визуальное представление сексуальных услуг, непосредственно не содержащее их предложения, но в форме, способной ввести в заблуждение относительно фактического содержания рекламы.

— Примеры таких скрытых предложений — это реклама услуг частных массажисток, массажных салонов или эскорт-услуг , — рассказывает собеседница «Известий». — Можно предположить, что речь идет о рекламе, где текст с конкретным предложением заменен на картинку эротического толка, к которой прилагаются контакты.

Из текста законопроекта следует, что наказания будут предусмотрены за размещение любых объявлений, связанных с секс-услугами, в общественных местах. Впрочем, как отмечает Светлана Горохова, главный вопрос — что следует считать общественным местом — до сих пор остается без ответа. Предположительно, к этой категории могут быть отнесены места значительного скопления граждан — улицы, площади, парки, стадионы и транспорт, а также любые места, свободные для доступа неопределенного круга лиц. К ним относятся подъезды, пешеходные переходы, остановки, торговые центры, залы ожидания и так далее.

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Кроме того, пока не совсем понятно, будут ли подпадать под действие новой статьи КоАП РФ объявления в интернете . Но даже если это окажется так, обычное объявление о знакомстве нельзя подвести под определение рекламы, считает Наталья Хурчакова. Ведь речь в данном случае идет о частном объявлении женщины, которая просто хочет познакомиться с мужчиной.

— За публикацию объявления о знакомстве человека оштрафовать не могут, если он прямо не пишет о том, что оказывает платные сексуальные услуги, — говорит эксперт. — Однако правоохранительные органы при возникновении каких-либо подозрений могут провести «контрольную закупку» через переписки, затем устроить реальную встречу и привлечь человека к административной, а то и к уголовной ответственности.

Механизмы защиты

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», реклама сексуальных услуг очень опасна, поскольку создает иллюзию их законности и обыденности, а также делает такие услуги доступнее и облегчает процесс вовлечения в эту сферу как клиентов, так и самих секс-работников.

— Если вы не знаете, что где-то оказываются такие услуги или требуются те, кто будет их оказывать, вы туда и не пойдете, — говорит Светлана Горохова. — Очень многие лица могли бы не присоединиться к этой сфере, если бы не эта реклама, обещающая анонимность и ложную безопасность для всех ее участников.

Специалист отмечает, что главное правило безопасности при встрече с подобными объявлениями — их полное игнорирование. При этом более активная гражданская позиция может заключаться в уничтожении подобной рекламы или в сотрудничестве с правоохранительными органами по поводу ее ликвидации. Но если человек на свой страх и риск решил откликнуться на объявление о знакомстве, размещенное на ближайшей водосточной трубе, Наталья Хурчакова советует не переводить никакие деньги и не сообщать информацию о своих банковских картах.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— В любом случае соблюдайте меры санитарно-гигиенического характера, а также не берите с собой большие суммы денег и ценные вещи, чтобы исключить возможность их кражи, — говорит Хурчакова.

Между тем кандидат юридических наук и доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Матвеева считает, что одними запретами проблему секс-рекламы решить не удастся — необходим иной, более позитивный и культурный подход.

— Необходимо пропагандировать встречи в парках, на танцах, в клубах по интересам и в других форматах ради встреч и знакомств, как было в советское время — достаточно вспомнить оскароносный художественный фильм «Москва слезам не верит», — заключает она. — Современный подход сможет также урегулировать демографическую проблему рождаемости и сделать счастливее граждан страны.