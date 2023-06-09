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Верховный суд Нидерландов вынес решение по скифскому золоту раньше запланированного

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Верховных суд Нидерландов вынес окончательное решение по скифскому золоту раньше обозначенного в качестве крайнего срока 15 сентября. Об этом 9 июня сообщила официальный представитель суда Теа Тьердема.

«При планировании речь всегда идет о предварительной дате. Верховный суд может вынести решение не только в указанный день, но и позднее или раньше. В данном случае это произошло раньше. Верховный суд смог огласить вердикт, потому что пришел к решению раньше запланированной даты, то есть 15 сентября», — сказала она ТАСС.

По ее словам, 15 сентября в деле о скифском золоте уже ничего ждать не стоит.

Скиф и правда: почему суд в Амстердаме решил отдать крымское золото Украине
И как еще Россия может побороться за богатейшую коллекцию

Ранее в этот день Верховный суд Нидерландов объявил, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» Украине остается в силе. В сообщении говорится, что после этого решения музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не крымским музеям.

Генеральный директор Центрального музея Тавриды в Симферополе Андрей Мальгин 27 января в беседе с «Известиями» назвал Консультативное решение генерального прокурора Нидерландов о том, что скифское золото могут оставить у Украины, несправедливым и предвзятым.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции Украине.

При этом крымского парламента Владимир Константинов, подчеркивал, что музеи Крыма собираются добиваться справедливости в по делу о скифском золоте. Он подчеркнул, что в Крыму относятся к этому решению как к акту международного разбоя против музеев.

В том же месяце Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего четырем музеям крымского полуострова. Как отметил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, чиновники должны были своевременно оформить коллекцию скифского золота как неотъемлемую часть музейного фонда Российской федерации, однако этого сделано не было.

Под скифским золотом подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.

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