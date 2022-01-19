СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота

Следственный комитет (СК) России проводит доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит четырем музеям Крыма. Об этом в среду, 19 января, сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов ТАСС.

По его словам, следователи опрашивают тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, и выясняют, что было предпринято для того, чтобы его вернуть.

«Есть конкретные чиновники, которые давали указания. Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции как неотъемлемой части музейного фонда РФ в музейный фонд нашей страны. Своевременно этого сделано не было», — добавил Молохов.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов.

26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. Инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение Апелляционного суда Амстердама неправомерным и возмутительным. Он подчеркнул, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, а значит, экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал решение суда политизированным и ангажированным. Он указал на то, что скифское золото всегда хранилось в Крыму, и задался вопросом, где его могут хранить на Украине.

17 ноября директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина рассказала, что Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.